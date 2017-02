Mariana Aylwin y polémica con Cuba: "¿Querían que me callase y me fuera a mi casa a acostar?"

La ex ministra Mariana Aylwin reiteró sus críticas al gobierno cubano luego que las autoridades de la isla le negaran el ingreso al país para recibir un premio en nombre de su padre.

“El gran responsable de que aquí haya habido un escándalo o un debate interno sobre este punto es el gobierno cubano, que le prohibió a varias personas, y entre ellas a mí, el ingreso a Cuba”, sostuvo la también otrora diputada a Radio Bio Bío.

De igual manera, aseguró que “todas las actuaciones, las declaraciones y las formas que usa el gobierno cubano y la cancillería para expresarse, son propias de una dictadura”.

“No me acusen de manipulación. ¿Simplemente querían que me quedara callada? ¿Que no dijera nada? ¿Que me fuera a mi casa a acostar?”, concluyó Aylwin.