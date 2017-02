"Viva Cuba libre": así era el discurso que Mariana Aylwin iba a dar en La Habana

La ex ministra Mariana Aylwin vio impedida su visita a Cuba, en donde recibiría un premio en nombre de su padre, luego que las autoridades de la isla la declararan “inadmisible”.

En ese sentido, la Red de Jóvenes por la Democracia en América Latina iba a otorgar al fallecido presidente Patricio Aylwin la Mención Oswaldo Payá por su defensa a la democracia. En dicha ceremonia, Aylwin iba a dar un discurso, el cual fue dado a conocer este viernes por Radio Cooperativa.

“Ningún concepto es mejor para definir la vida de mi padre que la de un demócrata. Era un hombre de derecho, respetaba las diferencias, era dialogante, tenía firmeza y coraje para defender sus convicciones, pero nunca se sintió el único dueño de la verdad y supo conciliar muy bien los sueños e ideales de justicia, con una capacidad de actuar sobre la base de la realidad”, indica el texto.

“Vaclav Havel ya no está; Oswaldo Payá ya no está, mi padre ya no está. Pero tanto dentro como fuera de Cuba, esa semilla ha dado frutos, más lentos de lo que quisiéramos. Aquí estamos Rosa María y yo que hemos tomado la posta de nuestros padres”, agrega la ex ministra.

“Y sobre todo están ustedes, los cubanos, los jóvenes cubanos , que no han conocido la democracia y que anhelan contribuir a la construcción de su país , en libertad, en paz y con justicia”, afirma.

De igual manera, destaca que “Chile recibió con creces la solidaridad de los demócratas del mundo. Nosotros sabemos lo que es sentirse acompañados en una lucha tan difícil”.