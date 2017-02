Los demócratas eligen a su líder durante era Trump

Los demócratas estadounidenses, que aún lamen sus heridas tras la debacle electoral del año pasado, elegirán este sábado a un nuevo líder que tomará las riendas de la batalla contra el presidente Donald Trump y sus republicanos.

Con una oposición demócrata que se prepara para las elecciones cruciales de medio mandato en 2018, y la próxima carrera presidencial en el horizonte distante de 2020, el partido se juega nada menos que su futuro.

La carrera para presidir el Comité Nacional del Partido Demócrata (DNC, por su sigla en inglés) enfrenta a Tom Perez, un estadounidense de origen hispano y ex secretario de Trabajo bajo la administración de Barack Obama, elegido por el establishment, y a Keith Ellison, un congresista musulmán negro del ala progresista del partido que dejó abierta la posibilidad de lanzar un proceso de destitución (“impeachment”) contra Trump.

La competencia, que se estrechó luego de que uno de los candidatos, el presidente del partido en Carolina del Sur, Jaime Harrison, abandonara la carrera el jueves y decidiera apoyar a Perez, culminará el sábado con una votación durante un mitín del DNC en Atlanta, Georgia.

Durante un debate entre varios candidatos del DNC el miércoles a la noche, Perez y Ellison expresaron posturas similares sobre cómo planean dirigir el partido.

Ambos reconocieron que se necesita transmitir un mensaje económico sólido a los trabajadores y a la clase media estadounidense, muchos de cuyos miembros dijeron durante la campaña del año pasado que se sentían abandonados por losdemócratas.

Perez, de 55 años, dijo que los demócratas necesitan “volver a los orígenes” estando activos durante todo el año, telefoneando a los hogares en los 50 estados y teniendo presencia en el terreno para recordar a los trabajadores estadounidenses que el partido representa sus valores e intereses.

“Cuando lideramos con nuestro mensaje, nuestro mensaje de oportunidad económica, así es como ganamos”, dijo durante el debate transmitido por la cadena CNN.

Perez también advirtió que los demócratas tienen que reformar el sistema de primarias presidenciales del partido que, según dijo, creó “una crisis de confianza” por su falta de transparencia.

El sistema actual incluye la utilización de cientos de los llamados “super delegados”, miembros del DNC, gente de importancia del partido y legisladores que pueden votar por quien quieran durante la primaria, sin importar cómo votan los ciudadanos en los estados.

Ellison, de 53 años, es el rebelde de la carrera. Apoyó al izquierdista Bernie Sanders durante las primarias demócratas y, al igual que Perez, se comprometió a reclamar por los valores que hacen a la reputación del partido: comercio justo, empleos, inversión en infraestructura y preservación de la Seguridad Social.

DETROIT, MI – DECEMBER 22: An informational pamphlet about U.S. Rep. Keith Ellison (D-MN) for attendees of a town hall meeting at the Church of the New Covenant-Baptist on December 22, 2016 in Detroit, Michigan. Ellison, a candidate to lead the Democratic National Committee, spoke at the church where his brother Brian is a pastor. Sarah Rice/Getty Images/AFP