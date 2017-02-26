Revisa los puntos de abastecimiento de agua potable por masivo corte en Santiago

Aguas Andinas y distintos municipios dispusieron estanques y camiones aljibe en la capital, mientras se mantenía la suspensión del suministro originada por los aluviones y la turbiedad en el río Maipo.

Revisa los puntos de abastecimiento de agua potable por masivo corte en Santiago
Por: Felipe De Ruyt

Un total de 53 puntos de abastecimiento de agua potable distribuyó hoy la empresa Aguas Andinas dentro de la emergencia generada hoy en ese servicio tras los aluviones registrados en las últimas horas.

La suspensión del suministro rige desde3 las 08.00 horas de hoy y, según la sanitaria, se debe a la condición de alta turbiedad que presentan las aguas del río Maipo, desde donde se recoge el principal abastecimiento del recurso en la capital.

Treinta comunas de la Región Metropolitana quedaron sin agua potable debido al fenómeno. Revisa a continuación las direcciones en las que se instalaron puntos de distribución, según lo que informó la empresa:

 

COMUNA DIRECCIÓN
  ESTACIÓN CENTRAL TITÁN / LAS ARAUCARIAS
  ESTACIÓN CENTRAL LAGUNA TORNA / AV. EL PARQUE
  CERRO NAVIA FANALOZA / SANTOS MEDEL
  CERRO NAVIA JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ / LAS TORRES
  LO PRADO AV. SAN PABLO CON NECOCHEA
  LO PRADO DORSAL 6741
  QUINTA NORMAL VICUÑA ROZAS / PROGRESO
  QUINTA NORMAL RADAL / MAPOCHO
  PUDAHUEL LAGUNA SUR / AV. LA ESTRELLA
  PUDAHUEL OSCAR BONILLA / EL SALITRE
  CONCHALÍ JEREZ / BILBAO
  CONCHALÍ ANTONA 1835
  RECOLETA DORSAL 1099 – DIAGONAL JOSÉ MARÍA CARO
  RECOLETA AV. RECOLETA 4125 (SAPU CRISTO VIVE)
  ÑUÑOA IRARRÁZAVAL / FRANCISCO MOLINA (PLAZA ÑUÑOA)
  PUENTE ALTO PEDRO DUARTE CON ALC. MANUEL MUÑOZ TOCORNAL GREZ & GANDARILLAS
  PUENTE ALTO TOCORNAL GREZ & GANDARILLAS
  PUENTE ALTO DOMINGO TOCORNAL CON NEMESIO VICUÑA
  PUENTE ALTO SAN GUILLERMO CON EL RODEO
  PUENTE ALTO RÍO COYA CON RÍO PUELCHE
  PUENTE ALTO QUITALMAHUE & SAN PEDRO
  MACUL SANTA JULIA CON LOS ESPINOS
  SANTIAGO PLAZA GACITÚA; TOCORNAL – SANTA ELVIRA
  SANTIAGO PLACER – BERTA FERNÁNDEZ
  SANTIAGO ÑUBLE – SIERRA BELLA
  PEDRO A. CERDA PASAJE 5 CON PASAJE 6 POBLACION TRICOLOR
  SAN MIGUEL TRISTÁN MATTA / TEODORO SMITH (JUNTA DE VECINOS U.V. N° 19)
  SAN JOAQUÍN EL PINAR / AV. INDUSTRIAS
  PEÑALOLÉN AV. SAN LUIS / CALLE PRINCIPAL
  PEÑALOLÉN LOS PRESIDENTES / CONSISTORIAL
  PEÑALOLÉN ALTIPLANO / GRECIA
  INDEPENDENCIA ALC. GERMÁN DOMÍNGUEZ ESQ. SALOMÓN SACK
  INDEPENDENCIA P. FAUSTINO GAZZIERO ESQ A. GUILLERMO BRAVO
  LAS CONDES ERRÁZURIZ / ALCÁNTARA
  LAS CONDES BILBAO / DUQUECO
  LA REINA AV. LARRAÍN 9925 (MUNICIPALIDAD DE LA REINA)
  LA REINA CONSULTORIO OSSANDON (ECHEÑIQUE 8469)
  PROVIDENCIA AV. FRANCISCO BILBAO / ANTONIO VARAS (ESQUINA SURORIENTE)
  PROVIDENCIA ANTONIO VARAS / BILBAO (INTERIOR PARQUE INÉS DE SUÁREZ)
  RENCA COSTANERA NORTE – TOTAL BAJO
  RENCA CONDELL – JOSÉ MIGUEL INFANTE
  LO ESPEJO JALISCO & LA HABANA (TUXPAN)
  LO ESPEJO PDTE. SALVADOR ALLENDE CON SANTA ANITA
  LA FLORIDA JARDÍN ALTO CON ROJAS MAGALLANES
  LA GRANJA AV. PADRE ESTEBAN GUMUCIO VIVEZ & AV. CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ
  LA GRANJA SAN GREGORIO & ANGOL
  EL BOSQUE VECINAL SUR & GENERAL SILVA
  EL BOSQUE TUCAPEL & NUEVA IMPERIAL
  EL BOSQUE LOS RAULÍES & SANTA ELENA
  LA CISTERNA 11 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA
  SAN BERNARDO PASO DRAKE CON AV. LO BLANCO
  SAN BERNARDO SAN PEDRO NOLASCO CON INCAHUASI
  LA PINTANA VICENTE LLANOS CON ALMENDROS PONIENTE

 

PUNTOS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL:

COMUNA DIRECCIÓN
PUENTE ALTO REAL AUDIENCIA & EJÉRCITO LIBERTADOR
PUENTE ALTO CABO DE HORNOS CON BAHÍA FITZ-ROY
PUENTE ALTO JUAN DE DIOS MALEBRÁN & INDEPENDENCIA
PUENTE ALTO CAMILO HENRÍQUEZ CON LOS TOROS
PUENTE ALTO MAESTRO PALOMO CON TRONCAL SAN FRANCISCO
LA FLORIDA CONSULTORIO BELLAVISTA, FROILÁN ROA ESQUINA FROILÁN LAGOS
LA FLORIDA CONSULTORIO TRINIDAD AV. TRINIDAD ESQUINA AVENIDA UNO
LA FLORIDA CONSULTORIO MAFIOLETTI, CENTRAL ESQUINA CUNCUMEN
LA FLORIDA CONSULTORIO LOS QUILLAYES, JULIO CÉSAR ESQUINA EL APERO
LA FLORIDA CONSULTORIO VILLA O’HIGGINS, SANTA JULIA ESQUINA AV. AMERICO VESPUCIO
LA FLORIDA CONSULTORIO LA FLORIDA, AV. LA FLORIDA ESQUINA VIÑA DEL MAR
LA FLORIDA CONSULTORIO SANTA AMALIA, SANTA AMALIA ESQ. LEONARDO DA VINCI
LA FLORIDA CONSULTORIO LOS CASTAÑOS, DIAGONAL LOS CASTAÑOS ESQ. DEPARTAMENTAL
LA FLORIDA MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA, VICUÑA MACKENNA 7210 ESQ. CABILDO
LA FLORIDA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA, PERÚ 8892 ESQ. ROJAS MAGALLANES
LA FLORIDA PARQUE QUEBRADA DE MACUL, MARÍA ANGÉLICA ESQ. LAS ARAUCARIAS
LA GRANJA SAN FÉLIX & MAMIÑA
LA GRANJA MAÑÍO 6311
LA GRANJA AV. CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ & AV. PADRE ESTEBAN GUMUCIO VIVEZ
LA GRANJA QUILPUÉ & COMBARBALÁ
LA GRANJA ISLA NEGRA & AV. SAN GREGORIO
LA GRANJA ESMERALDA & LO SIERRA
LA GRANJA PARINACOTA & SOCORMA
LA GRANJA JOSÉ SANTOS GONZÁLEZ & LAS PARCELAS
LA GRANJA LAS UVAS Y EL VIENTO & AV. PARQUE
LA GRANJA SAN JOSÉ DE LA ESTRELLA & VICUÑA
LA GRANJA AV. CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ & AV. SAN GREGORIO

 

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