Caso Bancard: correo electrónico revela que hijo de Piñera estaba al tanto de inversión en Exalmar

Sebastián Piñera Morel, hijo del ex presidente Sebastián Piñera, estaba en conocimiento de la inversión que Bancard realizó en la pesquera peruana Exalmar.

Bajo el asunto “IPO Exalmar”, el analista de Bancard Cristóbal Silva le detallaba mediante un correo electrónico al gerente general de la mencionada firma Nicolás Nogueira las desventajas que tenía el negocio con la empresa peruana.

En dicho mail, también se encontraba adjuntado Piñera Morel, situación que forma parte de la carpeta de investigación del Ministerio Público.

El correo dado a conocer por Radio Bio Bío, señala que “la acción no me gusta por fundamentos: negocio muy estacional con altos requerimientos de capital de trabajo expuesto a cambios en regulaciones del sector y al fenómeno del Niño (ocurre cada 10 años. El último fue en el 2002, donde la captura de Perú cayó 80%)”.

“Exalmar compra un 45% del pescado que procesa a terceros o Vikings (pequeños pescadores que no poseen planta de procesamiento). El nuevo sistema de cuotas, ITQ, ha aumentado el poder de negociación de los Vikings presionando los márgenes de Exalmar. Esto se refleja en precio creciente de las cuotas que se han transado en el mercado”, agrega el escrito.

Por último, Silva menciona tras detallar la venta y utilidades de la firma, que “si valoramos la empresa vía multiplicando el precio promedio de las últimas transacciones de cuotas del mercado que ocurrieron durante el 2010 por el número de cuotas de Exalmar, el valor de la empresa estaría en linea con el valor propuesto con un 10%-15% de retorno”.

La respuesta de Piñera Morel

El hijo del ex presidente en tanto se refirió a este ámbito en su declaración como testigo ante el fiscal Manuel Guerra, asegurando que el mail le llegó “por error”.

“Según me informó el abogado de la empresa, estuve copiado en un solo correo en que un analista, Cristóbal Silva, en un mail dirigido a Nicolás Noguera, le comunicaba que se avecinaba la oferta pública inicial de acciones de la empresa Exalmar, lo cual me imagino fue un error del analista en cuanto a incluirme en un correo que no guardaba relación con mi labor dentro de la empresa”.