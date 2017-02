Retorno a Santiago: 17 muertos deja el último fin de semana de vacaciones en las rutas del país

De acuerdo a información proporcionada por Carabineros, un total de 297 mil vehículos regresaron a Santiago el fin de semana recién pasado, el último de vacaciones.

Según el teniente coronel Juan Rodríguez, del Departamento de Tránsito y Carreteras de la institución, hubo una disminución de accidentes de tránsito, heridos y fallecidos en comparación con la misma fecha de 2016.

Lo anterior porque, entre el viernes y el domingo hubo 492 accidentes, un 33% menos que en similar lapso del año pasado. En tanto, hubo 17 fallecidos (uno menos que el año pasado) y 397 lesionados.

El teniente coronel Rodríguez también dijo que se realizó más de 90 mil controles vehiculares y 18 mil alcotest, lo que permitió detener a 321 personas que conducían bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.

Y que, además, fueron cursadas más de 3.000 infracciones por el no uso del cinturón de seguridad, el no uso de sistema de retención de niños y por no ir atento a las condiciones del tránsito (principalmente porque el conductor iba hablando por celular.

“Esto nos conlleva también, obviamente, a que todo este análisis que se hace, toda esta estadística, si bien es cierto en algún aspecto es lamentable porque tenemos que dar a conocer que hubo personas fallecidas, también es una estadística, si se compara con el año pasado, es positiva en el sentido que hubo menos accidentes de tránsito, hubo menos personas fallecidas, hubo menos lesionados, y se entiende que tanto Carabineros como la ciudadanía han entendido el concepto de una corresponsabilidad en este actuar del uso de las vías públicas” (sic), dijo el teniente coronel Juan Rodríguez.