Ricardo Lagos emplaza a Sebastián Piñera por Bancard: "Es hora que aclare y transparente sus negocios"

El ex presidente Ricardo Lagos emplazó al otrora mandatario Sebastián Piñera para que “aclare y transparente sus negocios”, en el marco de la investigación de la Fiscalía por el caso Bancard.

Es hora que @sebastianpinera aclare y transparente sus inversiones y negocios en Chile y en el exterior de manera definitiva. — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) 27 de febrero de 2017

El tuiteo de Lagos ocurre justo en momentos que se revelara que el hijo de Piñera estaba en conocimiento de la inversión en Exalmar, de acuerdo a un correo electrónico.

Bajo el asunto “IPO Exalmar”, el analista de Bancard Cristóbal Silva detalló al gerente general de la mencionada firma Nicolás Nogueira las desventajas que tenía el negocio con la empresa peruana, mail en el que estaba adjunto Piñera Morel.

Respecto a este punto, el propio hijo del ex gobernante señaló ante la fiscalía que “según me informó el abogado de la empresa, estuve copiado en un solo correo en que un analista, Cristóbal Silva, en un mail dirigido a Nicolás Noguera, le comunicaba que se avecinaba la oferta pública inicial de acciones de la empresa Exalmar, lo cual me imagino fue un error del analista en cuanto a incluirme en un correo que no guardaba relación con mi labor dentro de la empresa”.