Evasión en Transantiago alcanza un histórico 34,6% y el gobierno anuncia nuevas medidas

FOTO: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO

Es uno de los grandes problemas que no ha podido solucionar el Transantiago. Según reconoció a Publimetro el ministro (s) de Transportes, Carlos Melo, la evasión de pasajeros en el transporte público alcanzó en noviembre del 2016 una cifra récord de 34,6%, la más alta registrada por la autoridad desde que partió el nuevo sistema de locomoción terrestre. La última cifra representa un aumento del 4% en comparación al último peack detectado en mayo del año pasado, con 30,2% de pasajeros evasores.

“Es inaceptable y no es justificable. Esto nos ayuda a constatar y lamentar que pese a todas las herramientas desplegadas por la autoridad, no hemos sido capaces de controlar la evasión. Y, nos parece un fenómeno de suma injusticia con las personas que si están pagando su pasaje”, lamentó a Publimetro, el ministro (s) Carlos Melo.

Y esta evasión, según la autoridad, no se condice a todos los avances que, desde su implementación, se han efectuado en el Transantiago. “Ha ido mejorando la tecnología y la calidad en el servicio de los buses, hemos sancionado a los malos operadores, hemos mejorado la red de carga, no hemos subido las tarifas, ni hemos tenido incidentes mayores. A esta altura no existen elementos para que haya gente que no quiera pagar el pasaje”, agregó Melo.

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO

Según explicó la autoridad, hoy en día es más fácil cargar la Tarjeta Bip. “Contamos con el saldo de emergencia. Si a usted se le acaba el saldo o no le alcanza, se le descuenta en la carga siguiente. Este sistema funciona las 24 horas del día. Es decir, ya no hay excusas para seguir evadiendo”, comentó Melo.

El año pasado, y a fin de regular el tema, el Ministerio de Transportes presentó un Proyecto de Ley, Boletín 10.125-15, que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, que tiene como objetivo, entre otras medidas, perfeccionar el funcionamiento del Registro de evasores, dotar de efectos a dicho Registro de evasores y fortalecer y clarificar las multas y sanciones aplicables a las distintas infracciones y delitos.

“En el fondo, este cuerpo legal nos permite contar con herramientas más efectivas a la hora de detectar a un evasor y que reciba una sanción clara. Hoy existe una sanción, pero la tramitación es más compleja. Además, creamos un registro público del evasor que puede ser visto por SII, a fin de retener los impuestos, y suspender la entrega de documentos que digan relación con temas de transporte (pases, licencias)”, argumentó.

En relación al uso fraudulento de las tarjetas BIP, la autoridad adelantó que las multas en el nuevo Proyecto de Ley podrían ir de 1,5 a 3 UTM (de 70 a 140 mil pesos), y en el caso de ser sancionado y entregar un domicilio falso, la multa es de 10 UTM, es decir 461 mil pesos apróximadamente. “Tenemos acciones más importantes como atribuciones para que podamos hacer controles y fiscalizaciones más efectivas. En el caso de que un fiscalizador detecte un evasor, puede bajarlo del bus, pedir que se identifique con el carné”, agregó.

650 torniquetes en buses

Las líneas de trabajo de la autoridad son aumentar la fiscalización e intensificar los esfuerzos. Para ello, según el ministro (s) Carlos Melo, se implementarán 62 nuevas zonas pagas en paradas de alto flujo de pasajeros, las que aumentarán a 200 zonas pagas móviles a fines de este año. “También aumentaremos los puntos de carga. Desde el 2014 a la fecha, la red de carga ha tenido un aumento de un 78%. Solo el 2016, aumentó cerca de 2 mil a más de 2.600 puntos de carga, es decir 24% solo ese año, y hoy (febrero 2017) superamos los 2.800″, explicó la autoridad.

Entre las medidas más importantes y que, según Melo, bajará drásticamente las cifras de evasión, es la instalación de torniquetes tipo mariposa en los buses del sistema. “Iniciamos un plan piloto con la empresa Redbus, donde incluimos torniquetes mariposa en 10 buses, lo que significó una baja en las tasas de evasión. De hecho, en general se registró un 6,5% de evasión bruta en los buses con torniquete, versus un 32% en los buses sin torniquete. Es decir, se produce una diferencia de 25,5 puntos porcentuales en una máquina que tiene barrera y una sin barrera a la entrada. Es una herramienta muy efectiva”, dijo.



La autoridad cuenta que Redbus expandió el plan y hoy cuenta con más de 150 torniquetes operativos y el plan piloto ya se está extendiendo a otras empresas. En tanto, STP también inició un plan piloto en solo un servicio, el que se tradujo en un aumento de las validaciones de un 13%, y ya están trabajando en la implementación de torniquetes a gran parte de su flota.

“Actualmente, el 22% de la flota del sistema cuenta con torniquetes (628 mariposa en Subus, Redbus y STP; y 832 “3 brazos” de Subus). Para este año, DTPM y los operadores aumentarán esa cifra, e instalarán 650 dispositivos adicionales para alcanzar más del 30% de los buses de Transantiago con esta herramienta antievasión”, contó Carlos Melo.