Las fotos de un joven Justin Trudeau que son furor en redes sociales y que cautivarían a Ivanka Trump

“El efecto Trudeau”. Así han llamado las redes sociales al magnetismo que causa en las mujeres el primer ministro canadiense luego que se dieran a conocer imágenes de como Ivanka Trump, Kate Middleton y Emma Watson han caído rendidas ante los encantos del político de 45 años.

Sin embargo, son otras las fotografías que este miércoles han causado impacto en las redes sociales, luego que se dieran a conocer una serie de instantáneas del norteamericano cuando era joven.

Todo nació cuando el actor cómico Alec Mapa subiera una imagen de Trudeau a Twitter destacando el trasero del líder canadiense. Tras esto, los usuarios comenzaron a tuitear otras fotografías del político.

Enough bad news . Here’s a picture of Justin Trudeau’s butt. You’re welcome. pic.twitter.com/9gUS2trjJG

Young Justin Trudeau could run me over with a semi and I’d say thank you pic.twitter.com/oVDwWuQEio

— Silence Dogood (@SarahLeckwatch) 28 de febrero de 2017