Hugo Gutiérrez amplía querella contra Piñera y responde a críticas: "Yo no manejo el Poder Judicial ni la Fiscalía"

En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el diputado PC Hugo Gutiérrez interpuso un escrito que amplía la querella contra Bancard en el denominado caso Exalmar.

Tal como lo había anunciado, el parlamentario decidió interponer el nuevo libelo luego de conocerse una investigación de radio Biobío acerca de la inversión en la Minera Dominga por parte de una de las sociedades relacionadas a la familia Piñera Morel.

Esta querella se suma a las investigaciones que lleva adelante el fiscal Oriente, Manuel Guerra, en torno a las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar.

“Puede que al electorado de derecha no le importe que tenga un candidato eventualmente corrupto, pero yo creo que a la sociedad chilena en su conjunto que alguien, habiendo alcanzado la primera magistratura, la Presidencia de la República, haya hecho negocios desde esa magistratura. Yo creo que eso se hace insostenible defender”, precisó en la oportunidad el diputado Gutiérrez.

“La querella que presenté originalmente se basaba en uso de información privilegiada. La participación está en discusión, pero más claro va a aparecer que Piñera tiene algún grado penal”, señaló el parlamentario.

Respecto a las críticas recibidas por Chile Vamos, afirmó que “las expresiones ofensivas en contra de mi persona no mejora la situación procesal o investigativa del ex presidente Piñera, por más que me ofendan, no cambian las investigaciones que están en curso. Esta oposición está por el camino equivocado”.