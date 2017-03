Bancard: hijo de Piñera y ex presidente Frei son invitados a comisión

El hijo del ex presidente Sebastián Piñera y el otrora mandatario Eduardo Frei fueron invitados a la comisión Bancard, instancia en la Cámara de Diputados en donde se indaga la actuación del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el marco de las inversiones realizadas por el el padre del primero en la pesquera peruana Exalmar.

En ese sentido, se invitó para el 5 de abril a Sebastián Piñera Morel, luego que su nombre apareciera en un correo electrónico enviado por el analista Cristóbal Silva al gerente general de Bancard Nicolás Nogueira sobre el negocio con la firma extranjera. Los dos últimos nombres también serían invitados a la comisión.

Ante esta situación, y considerando que antes del receso legislativo se analizó el fideicomiso del ex presidente Piñera, Chile Vamos pidió que se invite al otrora mandatario Eduardo Frei, quien pese a no tener vínculos con Bancard o Exalmar, quiere que explique cómo administró su patrimonio mientras estaba en La Moneda.

De igual manera, la oposición pretende que también acudan a la instancia el ex gobernante Ricardo Lagos y la actual Jefa de Estado, Michelle Bachelet.

“Como en la Nueva Mayoría quisieron ampliar esta comisión a lo que son los fideicomisos presidenciales o la administración de patrimonio de los Presidentes. No hay ninguna razón para investigar solo a Sebastián Piñera y no a la actual Presidenta o a los ex presidentes de la Nueva Mayoría, porque ellos tienen mucho más que explicar”, sostuvo el diputado RN Nicolás Monckeberg.