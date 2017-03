La mujer que supuestamente arrojó a un contenedor de basura a su bebé recién nacido en Mejorada del Campo (Madrid), en junio del 2015, ha admitido en tribunales que era consciente de que podía matar a su hijo cuando lo abandonó allí. “Estoy más que arrepentida. Ahora me he dado cuenta del fallo tan grave que he hecho”, comenta sollozando la acusada.