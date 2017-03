Evo Morales sufre cuadro viral, sinusitis e infección en cuerdas vocales

“Los resultados médicos son tranquilizantes, no tenemos por qué alarmarnos, no tenemos por qué estar sobresaltados, la salud está controlada, no es grave, ni hay complicaciones en órganos internos. Son virus que serán tratados”, informó el vicepresidente García.

Morales, de 57 años, viajó el miércoles a Cuba para una revisión médica a fondo, apuntó García, quien precisó que los exámenes terminaron la madrugada de este jueves.

El número dos del gobierno boliviano, explicó que Morales tenía “unos dolores muy fuertes, que no le dejaban dormir al presidente Evo, en la parte derecha del abdomen”.

Pero después del diagnóstico, las afectaciones del mandatario serán controladas y “aniquiladas” en los siguientes días, explicó el vicepresidente.

García, quien no especificó de qué tipo de virus se trata, informó que por recomendación médica, estará de cuatro a cinco días bajo reposo.

El gobierno había señalado que los cambios bruscos de temperatura sufridos por el presidente boliviano en los frecuentes viajes entre el frío de los Andes y el calor de los llanos, serían una de las causas de su malestar.

Morales estuvo “durante más de un mes y medio, tratándose en Bolivia con más de cinco especialistas en el área de otorrinolaringología, sin los resultados esperados”, dijo de su lado, Gabriela Montaño, presidenta de la cámara de Diputados.

El mandatario tomó la alternativa de recurrir al conocimiento de la medicina cubana, un país con el que ha establecido estrechos lazos políticos, ideológicos y económicos.

Morales sufrió una rotura de ligamentos en junio de 2016 y fue operado ese año en la ciudad central de Cochabamba. En 2013 padeció un desgarre fibrilar y en 2011 una inflamación en el tendón rotuliano.

En años anteriores también fue operado de la rodilla derecha en Cuba y de la nariz en Bolivia, en ambos casos debido a lesiones por jugar al fútbol.