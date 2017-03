Ex rectora U Arcis: “El Mineduc no ha cumplido su labor y creo que se diseñó una estrategia para producir el quiebre”

El martes de este semana se conoció el quiebre de la Universidad Arcis declarado por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, lo que ha generado repercusiones de los estudiantes, funcionarios, académicos y del mismo Ministerio de Educación (Mineduc), quienes durante el día de ayer dijeron sentirse conformes con la labor realizada hasta este entonces del administrador provisional de la casa de estudios, Patricio Velasco.

La ex rectora de la Universidad Arcis, Elisa Neumann, conversó con Publimetro acerca del momento que vive la institución y de las responsabilidades que se le atribuyen a la persona por la que fue reemplazada y al Mineduc.

¿Cómo evalúa la labor que ha realizado el administrador provisional Patricio Velasco?

-Es lamentable la situación que está viviendo la universidad, porque se supone que se designó un administrador provisional para estabilizarla y el resultado de su gestión está a la vista, porque no ha hecho más que profundizar y deteriorar gravemente una situación que era relativamente difícil. Él debió haber hecho las acciones legales necesarias para impedir la quiebra, pero él no las hizo, además tiene un fallo impreciso, donde no presentó un escrito que lo sustente.

Los estudiantes expresan que a su parecer se estaba esperando el cierre de la universidad ¿Comparte esta teoría?

-Yo creo que en el último tiempo sí, no soy tan mal pensada y creo que llegó como administrador provisional, pero su desempeño ha sido absolutamente deficiente, lo dicen los distintos estamentos, pero también lo importante es que lo dice el Consejo Nacional de Educación , que no hay un plan debidamente fundamentado, que no se han entregado los informes a tiempo y que además son imprecisos.

¿Qué le parece el rol del Mineduc en el momento actual de la Arcis?

-El Mineduc no ha cumplido su labor de supervisión de las tareas del administrador provisional, por eso creo que en el último tiempo se empezó a diseñar una estrategia para producir el quiebre de la universidad, aquí de alguna manera el Mineduc se quiere lavar las manos, existe una responsabilidad del ministerio de educación, que no supervisó adecuadamente que es lo que estaba ocurriendo, tanto es así que la demanda por quiebra ya se sabía, no se hizo mucho y este es el resultado. Me parece raro que no haya habido un seguimiento y supervisión de estas materias.

¿Cuál es el futuro que seguirán los estudiantes?

-Yo creo que el deseo de los estudiantes es continuar en la misma universidad y el Mineduc sólo insiste en el pregrado, pero tenemos postgrado bastante específico que sólo lo dicta la Arcis y no sé donde más podrán hacerlos.

¿Ha podido conocer la situación actual de los funcionarios y académicos?

-Yo no sé como va a a despedir a todos los funcionarios, con qué le va a pagar las indemnizaciones, cómo se pondrá al día con las AFP e Isapres…Están bastante preocupados y consternados, ninguno de los funcionarios ni académicos hicimos demandas para no complejidad la situación, ahora lo que hace el Mineduc es ponerle una lápida total a esto.

Si bien la parte de administración económica ha estado cuestionada con los resultados conocidos, desde el Mineduc señalaron sentirse conformes con el repunte académico a cargo del administrador provisional ¿Eso es mérito de qué administración?

-A mi me parece que lo que dice el Mineduc es una tremenda frescura, los académicos y los funcionarios seguimos cumpliendo nuestra funciones, tanto en el 2014 como en 2015, cuando el administrador provisional se constituyó la planta académica estaba completa, lo mismo ocurrió el 2016, eso no es resultado de la gestión de él, eso es resultado de la decisión de la comunidad universitaria de defender su proyecto, los directores siguieron porque están comprometidos con sus escuelas, pero nunca recibieron directrices de parte de Patricio Velasco.

¿Ve una solución viable y pronta para los estudiantes de la Universidad Arcis?

-Una de las posibilidades bastante inciertas es que apelaran al fallo de la quiebra, porque por la cifra es bastante irrisoria, otra solución es que el Mineduc intervenga, se supone que hay un administrador que no ha cesado en sus funciones, y no puede venir el liquidador a echar a todo el mundo

¿Qué postura debería tomar la ministra Adriana Delpiano?

-Esta ministra es muy liviana de palabra, dice los vamos a reubicar en la Universidad de Chile, pero parece que no ha leído la prensa, los académicos estaban indignados de tener que hacerse cargo de los estudiantes de la Arcis. Aquí prácticamente hay una desidia, una falta de de voluntad política y despreocupación y no se le ve una pronta salida.