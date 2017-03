Lavín y acusaciones contra Piñera por Bancard: "Si da las explicaciones correctas, no va a pasar a mayores"

“Si da las explicaciones correctas, no va a pasar a mayores”. Con estas palabras, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se refirió a la situación que está enfrentando el ex Presidente Sebastián Piñera a raíz de las querellas que ha presentado el diputado PC Hugo Gutiérrez, en el marco de los asuntos de la pesquera peruana Exalmar y de la Minera Dominga.

En entrevista concedida a radio ADN, el jefe comunal precisó que “esto va a ser así con todos los candidatos hasta las elecciones, lo que va a cambiar es la forma de enfrentarla. La manera de ser de Piñera es enfrentar las cosas, da la cara”.

Aprovechando la oportunidad, el alcalde Lavín se refirió a la ordenanza municipal que prohíbe a personas realizar labores de “limpiaparabrisas” en las esquinas de su comuna.

“Desde ahora limpiar vidrios es una falta, es la manera de evitar que las bandas delictuales que operan de esta forma sigan delinquiendo en Las Condes. El problema de la comuna es la seguridad, si no estuviéramos afectados y no recibiéramos denuncias, no habría ocurrido esta ordenanza. No estoy para dictarle cátedra a los alcaldes, acá hay esquinas y esquinas, personas y personas”, dijo Joaquín Lavín.

Y también explicó por qué en su comuna se dejó de lado las tareas escolares para la casa entre los niveles Pre Kinder y Octavo Básico.

“El tema de fondo es el tipo de educación. Hoy los niños son nativos digitales, en circunstancias que todos dicen que tiene que cambiar. No va haber tareas, eso es una nueva forma de enseñar, incluye ordenar las salas de otra forma, donde ellos aprenden colaborativamente. Las tareas se acaban, las mamás repiten que ellas terminan haciendo las tareas. Todas las piezas calzaron para decir que no hay tareas hasta Octavo”.