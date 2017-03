MWC: Director de Ericsson, "la velocidad del 5G no tiene límites"

-Ericsson es precursor en 5G, en ese sentido ¿qué es lo que depara esta denominada revolución de conectividad?

Tuvimos la evolución de las tecnologías cuando cambiamos del 2G al 3G y de este al 4G, siempre el principal factor fue la evolución de la velocidad de conexión. Ahora con el 5G la velocidad va a ser una de las características de la tecnología pero hay otras que van a ser mucho más relevantes, como el caso de la latencia. Este es el tiempo de respuesta cuando estas enviando y recibiendo información. Entonces, 5G va a ser la tecnología para las industrias. En los coches autónomos, por ejemplo, uno no va a estar manejando y cuando este deba parar tiene que haber un tiempo de respuesta rápido.

-Sin duda va a cambiar la forma en que se desenvuelve el ser humano.

Todo lo que puede ser beneficiado de una conexión va a tener conexión. Cualquier cosa. Las aplicaciones son infinitas, mil millones y aún no sabemos cuáles serán todas. Desde ahora se van a utilizar mucho los sensores.

-Diferentes desarrolladores hablan de velocidades de Internet, ¿hasta dónde podrían llegar?

No tiene límite. Acá en el mobile World Congress tenemos instalados cerca de 25 Gigabytes por segundo (Gbps), entonces entre 10 y 25. El punto es que no todas las aplicaciones van a necesitar esta velocidad. En este caso en Brasil tenemos un proyecto con una ciudad, con cámaras conectadas con un sistema de emergencia. En él se consideran las policías, bomberos, etc. En caso de accidente este sistema trabaja rápido para llevar la asistencia y cerrar los semáforos alrededor de siniestro. Las cámaras tienen sensores que pueden obtener información de sonidos. Si la central de operación tiene un mensaje de un disparo de arma de fuego, automáticamente se envía un coche de la policía para saber qué pasó.

-¿En qué nivel de desarrollo está 5G?

Se está hablando de lo que va a ser y de la patronización de la tecnología, lo cual es muy importante para tener escala y hacer algo global. Creemos que la primera oportunidad de tener 5G son los próximos Juegos Olímpicos. Japón (Tokio 2020) tendrá 5G y Latinoamérica un poco después. Ya tuvimos prueba en Latinoamérica y muchas de las red ya están muy avanzadas para 5G, como es el caso de Chile con Entel, de Brasil con Telefónica y América Móvil, como México. estos países ya están preparados para ello.