Ossandón respondió a Piñera por caso Bancard: "No a la colusión entre política y negocios"

Luego de que el ex Presidente Sebastián Piñera emitiera una declaración pública, a través de Facebook, donde se defendía de las supuestas acusaciones “canallescas”, el senador y precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, refutó sus dichos y emitió duras críticas al ex Mandatario.

Los descargos efectuados por Piñera hacían referencia a las denuncias en su contra a raíz de la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar, a través de Bancard, en medio del diferendo marítimo con Perú y su presunta intervención contra la termoeléctrica Barrancones que habría favorecido a la Minera Dominga, donde el ex jefe de Estado tenía participación.

Frente a esto, Ossandón indicó que “la democracia no puede funcionar bien cuando la política y los negocios van de la mano. La política debe estar distanciada de los intereses económicos y personales. La democracia tiene prioridades que son morales, éticas, y públicas porque se trata del bienestar de toda la sociedad y por eso hay que protegerla del tráfico de influencias, de las presiones empresariales y de los conflictos de interés”.

Respecto del caso Exalmar, el senador dijo que “creo que no es natural que un Presidente de la República que manejaba información de alta probabilidad y confiabilidad de lo que podría ocurrir en La Haya y que defendía los intereses nacionales tenga una empresa familiar que haga negocios donde precisamente Perú podía tener mayor influencia si el fallo le era favorable, tal como finalmente ocurrió. Ahí está el gran “pecado” de la operación”.

“Tengo total certeza que el ex primer mandatario no puso en riesgo el litigio limítrofe con Perú y pensar eso es una perfecta insensatez. Pero sí hubo una imprudencia de quienes llevaron adelante la operación que son sus amigos, su familia y las empresas que fueron delegadas para ese objetivo. Así de claro”, agregó.

En cuanto al caso Dominga, Ossandón señaló que como no estaba en su declaración de intereses su vinculación con la minera “no podemos deducir si Sebastián Piñera lo hizo por un interés particular o realmente lo efectuó para preservar el medio ambiente como fue la explicación en ese momento. Ahí la duda queda instalada y por eso yo hablo que cuando alguien está en el servicio público debe estar dedicado ciento por ciento a una función y no tener puesto un ojo acá y otro allá”.

Asimismo, aseguró que todo esto se pudo haber evitado si Piñera hubiera puesto en su declaración de intereses la propiedad de Dominga, si el fidecoimoso ciego no lo hubiera dejado en manos de amigos, conocidos de su entorno y familiares y si hubiera entregado todos los correos de sus operaciones a la justicia para evitar así dobles lecturas y demostrar lo que él define como trayectoria intachable.

En ese sentido, afirmó que “lo que debe hacer Chile Vamos es exigirle a Piñera que entregue todos los antecedentes, todos los correos, todas las carpetas de sus negocios y así visibilizar de una vez las operaciones que ha realizado. La derecha y la política que debemos defender es la que no está por la colusión entre los negocios y la política, la que está por el bien común sobre el personal, la que no cree, insisto, que se puede servir a Chile y a los negocios a la misma vez”.

Finalmente, acotó que a su parecer un líder político debe tener un “estándar mayor” que al de un ciudadano común, y que debe cumplir niveles éticos superiores y una acción política regida por la austeridad, ética, integridad, honestidad y profunda convicción cívica.

“En este tema no hay dos miradas al menos para mí. Ningún líder político puede estar bajo ese límite. No importa el poder económico que tenga, porque el apego a estos estándares es aplicable para todos los que aspiran a cargos de representación popular. Nadie está exento de ellos, y ningún político podría presentar como legítimo realizar acciones, directamente o a través de su círculo más cercano, al filo de lo moral y éticamente aceptable”, puntualizó.