Bachelet visitó a estudiante beneficiada con gratuidad que estudiará Sicología

La Presidenta Michelle Bachelet, acompañada por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, llegó hasta la comuna de Colina, para visitar Sujey Jara, alumna beneficiada con gratuidad para estudiar Sicología en la Universidad de Chile.

“Ella ingresa a la Universidad de Chile por sus méritos, por sus talentos, por su esfuerzo y por el esfuerzo de su padre, que puso mucha energía para que Sujey pueda crecer, desarrollarse y, obviamente, ser una muy buena estudiante”, indicó la Mandataria al inicio de sus palabras.

El 16 de febrero se entregaron los primeros resultados de la primera asignación de gratuidad y beneficios estudiantiles para la educación superior 2017: 94.871 estudiantes se matricularon en una de las 44 instituciones adscritas al Gratuidad. Además, 69.299 jóvenes accedieron a becas y/o el Fondo Solidario.

Del total de beneficiados con Gratuidad, 73.416 ingresaron a primer año y 21.455 alumnos que ya cursaban una carrera y no tenían este beneficio.

“El año 2016, más de 140 mil jóvenes accedieron a la gratuidad; este año van más de 94 mil beneficiados, nuevos beneficiados, cifra que va a aumentar, porque estamos en el proceso de las personas que no postularon en su momento y que postulan; o las personas que pudieran no haber quedado con gratuidad, que están en el proceso de apelación y de cierre del proceso de matrícula”, señaló la Mandataria.

“Lo novedoso de este año es que se sumaron 12 centros de formación técnica e institutos profesionales, y de hecho, el 58% de los beneficiados vienen de la educación técnico profesional. Además, tenemos dos nuevas universidades regionales. En la Universidad de O’Higgins, el 54% de los alumnos que se matricularon va a tener gratuidad y en la de Aysén, el 50% de los alumnos van a tener gratuidad”, agregó.

Asimismo, la Jefa de Estado destacó que este beneficio en la educación superior seguirá creciendo en los próximos años.

“Para nosotros, estas son buenas noticias, porque sabemos que no es un camino fácil. Sabemos que era necesaria la gratuidad y que está llegando a los hogares tal como lo comprometimos; y vamos a seguir haciéndolo porque creemos que no es posible que en nuestro país o las familias tengan que endeudarse o sencillamente los chiquillos no puedan ingresar a la educación superior porque las familias no cuenten con los recursos”, afirmó.