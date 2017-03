La épica batalla en Wikipedia para determinar si Garfield es gato o gata

Lo que todos saben de Garfiel, la caricatura cada por Jum Davies, es que es un gato que le gusta descansar y ama la lasaña. Sin embargo, un aspecto de su vida aún genera debate entre sus seguidores: ¿es Garfield un gato o una gata?.

La controversia ha estado presente por varios años e incluso su creador debió enfrentar los comentarios asegurando en 2014 que el animal no tiene un género determinado.

Pese a ellos los amantes del gato color naranja, decidieron llevar la polémica hacia el siguiente paso y comenzaron una épica batalla en Wikipedia, donde aportaron una serie de datos para aclarar finalmente si Garfield es él o ella.

Tan allá fue la batalla que Wikipedia finalmente decidió bloquear la página del dibujo animado producto de las constantes ediciones que se realizaron.

La disputa comenzó el pasado 23 de febrero cuando el escritor de sátiras Virgil Texas al anunciar que había modificado el Género de Garfield en Wikipedia, a “ninguno”. Ello provocó a otro e editor de la página a que horas más tardes se cambiara al género por “masculino”.

FACT: Garfield has no gender. This. Is. Canon. pic.twitter.com/umm4OmeeVx

— Virgil Texas (@virgiltexas) February 24, 2017