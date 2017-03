Ministra Delpiano por Universidad Arcis: “No tiene viabilidad económica”

Luego de que esta semana el Cuarto Juzgado Civil de Santiago decretara la liquidación forzosa (quiebra) de la Universidad Arcis, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que el plantel de educación superior “no tiene viabilidad económica”.

“La verdad es que sin tener por lo menos 550 alumnos no tiene viabilidad económica, entonces claramente Arcis ha sido un proyecto de universidad interesante, pero que ha tenido en los últimos años muchas vicisitudes económicas y eso es lo que estábamos evaluando”, indicó Delpiano.

La titular de la cartera de Educación indicó que “yo no quiero anticipar una situación que vamos a conocer y saber el resultado recién el lunes”, refiriéndose a la reunión de trabajo que se llevará a cabo ese día entre el ministerio y la comunidad de Arcis.

Sin embargo, enfatizó que el no haber cumplido con la meta de más de 500 alumnos matriculados, “no le da ninguna viabilidad ni respiro económico, entonces tú no puedes tener un lindo proyecto educativo que no se sostiene, finalmente, económicamente”.

Las declaraciones las realizó minutos antes de que comenzara la reunión entre el Administrador Provisional, Patricio Velasco; el liquidador, Cristian Herrera; y la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras, que se desarrolló en el Mineduc y donde Delpiano no participó.

En la reunión clave, se determinaron los pasos a seguir de cómo va a operar el administrador provisional y que, a pesar de la quiebra, habrá un proceso de recontratación de docentes y funcionarios necesarios para asegurar la educación de los estudiantes.

“Quiero dar la tranquilidad a los alumnos de que la universidad, con la continuidad de giro, va a seguir prestando los servicios educacionales”, indicó Herrera.

“Vamos a empezar a recontratar a las personas que nos van a acompañar desde el punto de vista administrativo y docente para asegurarle a los alumnos de que van a poder continuar sus estudios con toda tranquilidad en la universidad”, puntualizó.