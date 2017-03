Nasa pide ayuda para bautizar a los siete exoplanetas descubiertos: no resultó como esperaban

La Nasa, mediante su cuenta de Twitter, invitó a los usuarios de la mencionada red social a ayudarlos para poder bautizar a los siete exoplanetas descubiertos, los cuales son parecidos a la Tierra.

Ante esto, algunos usuarios se tomaron en serio la pregunta y dieron ideas como bautizarlos con nombres de destacados personajes de la historia de la humanidad, o con los apellidos de astronautas de la agencia espacial norteamericana.

Sin embargo, otros no se tomaron tan en serio la pregunta, y dieron como ejemplos los nombres de los siete enanitos, o a personajes de Friends, entre otros.

#7NamesFor7NewPlanets

Far from Trump1

Far from Trump2

Far from Trump3

Far from Trump4

Far from Trump5

Far from Trump6

Far from Trump7

— Mike Pons (@mikepons) 24 de febrero de 2017