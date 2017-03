Teillier por Arcis: “El Partido Comunista no está involucrado, militantes sí”

En el marco del refichaje de los partidos políticos, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier afirmó que el conglomerado “no está relacionado” con la quiebre y el posterior cierre de la Universidad Arcis, pero reconoció que militantes comunistas si participaron al interior de la casa de estudio.

Esto, a raíz del emplazamiento que realizó el diputado Giorgio Jackson a que el PC reconozca su participación en la crisis institucional de la Arcis.

En este sentido, Teillier indicó que como partido no realizarán ningún tipo de pronunciamiento respecto a la quiebra del plantel universitario y llamó al ex dirigente estudiantil a “no aprovecharse lo que dice la derecha. Hay mucha mentira respecto a Arcis (…) la justicia ha dicho que el partido comunista no está involucrado, militantes sí”.

En otro tema y respecto al refichaje, el parlamentario sostuvo que “yo estuve en la aprobación de la ley, sabíamos que era una ley complicada, pero la verdad es que ese punto yo no lo tenía claro, que habíamos aprobado eso así, de esa manera”.

En este sentido, el legislador indicó que “no prestó la suficiente atención” al proyecto aprobado con el objetivo de transparentar los aportes de privados a los partidos políticos, aunque afirmó “el mes de febrero se juntaron 8 mil firmas. No estamos cantando victoria, pero hemos avanzado mucho” respecto a la meta del refichaje, la que tiene plazo hasta el día 14 de abril.

Por otra parte, el diputado indicó que por este tema el partido “así como estamos ahora no podríamos llevar un candidato presidencial, porque todavía nos faltan algunas regiones”, aunque afirmó que aún no se ha tomado la decisión.