Landerretche: "La bomba logró el resultado contrario a lo que querían: vamos a seguir haciendo cosas en Codelco”

A casi dos meses de sufrir un atentado con carta bomba, el presidente de Codelco, Oscar Landerretche se refirió al hecho que conmocionó al país y en particular al mundo político. En este sentido, el titular de Codelco afirmó que la violencia que sufrió “fue excepcional” y que se encuentra analizando su continuidad en el cargo, el que ejercerá hasta mayo de 2018.

“Esto es efectivamente algo muy raro, es un caso muy excepcional en Chile, que esto no ocurre en Chile habitualmente y no tenemos información ni creemos, por lo menos yo no lo creo, que ese tipo de riesgos sea algo a lo que estén expuestos ni los políticos ni los empresarios ni los inversionistas en general en Chile”, remarcó en entrevista con El Mercurio.

Según informó Landerretche, mientras estuvo en la conferencia de BMO Capital Markets de Metales y Minería, que se realiza cada año en esta época, los inversionistas extranjeros le consultaban si existía un deterioro en la seguridad en Chile, hecho que el presidente de Codelco descartó.

“¿Por qué me preguntaban por eso? No por la curiosidad de lo que me pasó a mí en términos personales, sino por saber si se habían deteriorado las condiciones de seguridad de nuestro país. Y lo primero que les dije fue que creía que no, que esta era una situación excepcional, y segundo, que la policía chilena estaba investigando y creía que los iban a pillar”, sostuvo.

Sobre el atentado, Landerretche calificó como “exótica” la versión que indica que el atentado fue perpetrado por el grupo eco terrorista “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje“, asegurando que durante su administración se han hecho cambios al interior del gobierno corporativo de Codelco y que los autores del atentado podrían venir de los sectores perjudicados por esas reestructuraciones.

“Hemos reformado el área de auditoría, de contraloría, de fiscalía interna, con nuevos equipos y nuevas estructuras. Hemos colaborado con Cochilco, con la Contraloría General de la República. Es muy posible que allí hayamos tocado intereses y que se hayan molestado. Y por eso me parece muy extraña y exótica esta historia que circula en las redes sociales de que grupos ecologistas amateurs (perpetraron el ataque), y nadie la cree mucho. Probablemente haya alguno de estos intereses detrás de eso, usando a los ecologistas como fachada. Esa es mi hipótesis”, sostuvo.

En este sentido, el alto ejecutivo indicó que “¿Es Óscar Landerretche una de las principales amenazas al medio ambiente en Chile? Me parece muy extraño que alguien haga una cosa así de sofisticada, así de audaz, de cruel y peligrosa, por algo que no tiene nada que ver conmigo. Pude ser que al final me demuestren que eso es así, pero tendrán que demostrarlo con pruebas muy claras”.

Asimismo, Landerretche tampoco piensa que alguno de sus alumnos haya sido el autor del atentado, agregando que entiende que los fiscales “tienen que hacer la pega y chequear todas las opciones, pero no lo creo. El lunes empiezo mis clases en la universidad, tengo varias clases y les voy a dar explicaciones a los estudiantes y pedirles disculpas por las molestias que les pudiera haber causado”.

“La bomba logró el resultado contrario a lo que querían: vamos a seguir haciendo cosas en Codelco”, sostuvo.

Respecto a su continuidad en Codelco, señaló que “yo he tomado la siguiente decisión: si tengo un año y unos meses más de trabajo en Codelco, voy a terminar este trabajo bien y les vamos a entregar una mejor empresa a los chilenos, y creo que las cosas están dándose y están ayudando un poco los mercados para que eso ocurra. Y las decisiones que tenga que tomar para mi futuro las tomaré al día siguiente (…). Dependerá de cómo se resuelva el caso del atentado y de las circunstancias políticas del país “.