Vicepresidente del Cruch afirma que reforma a la educación "es un fracaso"

Una dura crítica emitió el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de la Universidades, Aldo Valle, quien aseguró que la reforma en educación como proyecto ha fracasado, ya que “aquí hay una desregulación absoluta, una libertad de comercio en educación superior y que desgraciadamente este proyecto no logra corregir y superar”.

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Valle indicó que “lo que ha quedado claro, sin duda, es que el proyecto de reforma en la educación superior que se presentó tiene una ineptitud mayor y eso ha dado lugar a que después de varios meses no haya avanzado en el congreso”.

“Es paradojal que, sin embargo, este proyecto se haya dejado para el último, lo que demuestra que o no había claridad o no había convicción respecto de la urgencia u necesidad”, sostuvo el rector de la Universidad de Valparaíso.

Al respecto, Valle indicó que “nos parece que es muy importante que quienes finalmente formularon y definieron el contenido den también las explicaciones y razones que se tuvieron para presentar un proyecto que ha sido un fracaso; y es importante, porque se debe evaluar las responsabilidades políticas de quienes determinan los contenidos”.

Finalmente, el rector señaló que la gratuidad no puede ser solo un patrimonio de las universidades estatales, sino que también debe ampliarse a instituciones que garanticen un compromiso público.

“El estado no puede ser un mero proveedor de recursos financieros para proyectos educacionales que, en definitiva, no den garantía o no respondan a fines públicos que siempre deben ser el fundamento”, remató.