Montos de proyectos nuevos de inversión en el comercio caen a peor nivel desde 2014

El catastro de proyectos de inversión del sector comercio, que incluye proyectos en ejecución y estudio por valores de US$3 millones y más, alcanzó un monto de US$2.510 millones a diciembre de 2016.

Estos resultados corresponden a 42 proyectos a lo largo del país, monto que representa una baja de 0,5% con respecto del nivel contabilizado en junio de 2016. De todas formas, el catastro elaborado semestralmente por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), también reveló que el resultado es 8,8% mayor que el nivel de inversión alcanzado a diciembre de 2015.

La evolución del catastro sectorial se mantiene prácticamente en línea con el período anterior dada la salida de proyectos (inaugurados o cancelados) más la entrada de nuevos proyectos junto a correcciones en cifras de proyectos antiguos aún no terminados.

“El registro si bien está por sobre lo catastrado en igual período de 2015, muestra que aún estamos por debajo de lo anotado entre diciembre 2011 y junio 2015, situación que responde al momento económico que ha tenido el país acompañado de una caída en la inversión los últimos tres años”, señala el informe.

Proyectos Nuevos

En cuanto a nuevas iniciativas, entraron al catastro proyectos por US$ 68,4 millones durante el segundo semestre de 2016. Este es el monto más bajo en nuevas iniciativas registrado desde junio de 2014, representando una caída de 64% respecto de los nuevos proyectos registrados en el primer semestre del año pasado.

Los nuevos proyectos equivalen al 2,7% del total catastrado, porcentaje por debajo de los cuatro últimos períodos registrados, “dando cuenta así de un débil escenario en materia de inversiones en el sector”, indica el informe.

Este monto en nuevos proyectos incluye sólo cuatro iniciativas, con inversiones que fluctúan entre US$5 millones y los US$35 millones, y un tercio del monto invertido se concentra en la RM.

“El monto en nuevos proyectos es el más bajo desde diciembre 2014 cuando la entrada de nuevos proyectos fue nula. Si se descuenta ese período, el monto en nuevas iniciativas es el más bajo desde el catastro de junio de 2006”, señaló Bernardita Silva, gerenta del Departamento de Estudios de la CNC.

Del nuevo aporte, el 92% corresponde a Centros Comerciales o Malls y un 8% a tiendas especializadas. Del total de la inversión registrada en estos nuevos proyectos a diciembre de 2016 sólo un 20% se encontraba en ejecución, mientras que el 80% restante está en etapa de estudios.

Por sectores

Del total de la inversión registrada (US$2.510 millones), el 68% (equivalente a US$1.699,7 millones), corresponde a Centros Comerciales o Malls; y un 1% (US$20 millones) a ampliaciones de los mismos. El restante 31% de los proyectos, equivalente a US$789,9 millones, se trata de tiendas por departamento, especializadas y supermercados, que no es posible diferenciar, ya que las empresas con actividad integrada dan a conocer sus programas globales con información agregada, sin distinción entre los distintos tipos de formatos. Estos porcentajes de participación sectorial están en línea con el catastro anterior y se han mantenido bastante estables en los últimos años.

La inversión en Malls subió un 12,9% respecto de diciembre de 2015 y evidenció una baja de 0,9% en comparación a junio de 2016. Las ampliaciones registraron una caída de 54,5% respecto a igual período de 2015.

En cuanto a tiendas por departamento, especializadas y supermercados, el catastro marca un nulo crecimiento de 0,3% en el monto invertido con respecto al período anterior y un aumento de 4,3% respecto de diciembre 2016.

Por regiones

La Región Metropolitana, con una participación de 38% sobre la inversión y totalizando US$948 millones, marcó un alza de 12,7% con respecto a diciembre de 2015 y una baja de 2,4% respecto de junio de 2016.

Por su parte, con una inversión de US$281 millones a diciembre de 2016, la Región de Valparaíso aporta el 11% del total, con un crecimiento de 15,6% respecto de diciembre de 2015 y una baja de 4,1% respecto del catastro anterior.

La inversión del conjunto formado por las regiones de Los Ríos y Los Lagos, con una incidencia de 4% del total, marcó una inversión de US$ 100 millones al cierre de diciembre 2016, sin cambios respecto del período anterior y 11,1% por encima de diciembre 2015.

Finalmente, el grupo de proyectos de localización multirregional, que comprende otras regiones o proyectos en más de una región, contabilizó una inversión de US$ 1.180,6 millones a diciembre de 2016. Esto representa 47% del total y marca un alza de 4,3% respecto de igual período de 2015 y un aumento de 1,9% si se compara con junio de 2016. Destaca dentro de este grupo la inversión registrada en la Región de Arica y Parinacota, con un monto de US$135 millones (88% en ejecución) y la Región de Coquimbo con un monto de US$ 100 millones, todo en estado de ejecución.

Silva explicó que el catastro de inversión del comercio a diciembre de 2016 se mantuvo bastante en línea respecto de lo registrado en junio de 2016 y si bien está un 8,8% sobre la inversión a diciembre 2015 el monto aún es bajo, ya que no se logra recuperar los niveles de inversión por sobre los US$ 3.000 millones anotados entre diciembre de 2011 y junio de 2015. “El catastro marca un tercer período de débiles niveles de inversión en el sector y mostrando en este último período un muy bajo monto en la entrada de nuevos proyectos lo que evidencia también que aún no hay señales de reactivación”, enfatizó la economista.

Respecto del repunte si se compara con diciembre de 2015, Silva manifestó que se explica por la leve entrada de nuevos proyectos junto a la salida de proyectos por inauguraciones o cancelación, más corrección en cifras de proyectos ya catastrados.