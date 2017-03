General director de Carabineros afirma que podría haber suboficiales involucrados en millonario fraude

Desde octubre del año pasado, la Fiscalía Regional de Magallanes lleva a cabo la investigación por las presuntas irregularidades que involucran hasta ahora a 9 oficiales y cuyo monto supera el millón de dólares.

Al respecto, el fiscal a cargo de la investigación, Eugenio Campos, afirmó sin entregar mayores detalles que “nos encontramos abocados a cada una de las aristas de diligencia que se han realizado y me tocan todavía realizar”.

Sobre los supuestos delitos investigados, Campos detalló que corresponden a “fraude al fisco y malversación de caudales públicos respecto a los cuales no me voy a poder referir porque la misma reserva me lo impide. No obstante esperamos realizar lo más rápido posible todas las diligencias”.

La información fue dada a conocer por el Director General, Bruno Villalobos, quien cesó de sus cargos, entre otros, a los dos mandos a cargo de la Dirección de Finanzas de la institución.

Nuevos involucrados

Por su parte, el director general de Carabineros, Bruno Villalobos, dijo a través de una videoconferencia transmitida a todas las comisarías del país que personal del escalafón de suboficiales podrían sumarse a las indagatorias que él mismo dio a conocer el día lunes.

“En una primera instancia son nueve oficiales. En los próximos días esto va a aumentar. Podría haber involucrado personal de nombramiento institucional, pero las medidas se van a ir aplicando conforme avance la investigación administrativa”.