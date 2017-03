Capitán involucrado en millonario fraude en Carabineros: “Voy a dar la cara hasta el final”

“Voy a dar la cara hasta el final. No me he arrancado, no estoy enfermo. No voy a tirar licencia médica”.

Con estas palabras, el capitán de la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros de Punta Arenas, Felipe Ávila, dijo que colaborará con la Fiscalía local para aclarar el millonario fraude con recursos fiscales descubierto al interior de la institución policial.

De acuerdo a los hechos conocidos hasta el momento, el oficial recibió traspasos de dinero en su cuenta bancaria desde la cuenta corriente de Carabineros, los que luego habrían sido repartidos hacia el resto de los involucrados.

Publimetro.cl

“Yo no me quedé con ningún peso, y obviamente lo devolví (el dinero). Lamentablemente, tengo que ahora declarar frente a la Fiscalía. Me vi involucrado en esta situación por motivos bancarios, pero desmiento que me haya quedado con algún peso”, dijo, en entrevista telefónica concedida a “24 Horas”, el capitán Ávila.

El lunes de esta semana el fraude quedó al descubierto luego que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, entregara datos del mismo, indicando que por este caso se había decretado la salida de la institución de nueve oficiales. Desde entonces, y con la suma de nuevos antecedentes, el monto defraudado ya estaría cercano a los $15 mil millones.