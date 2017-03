José Antonio Kast descartó participar en primarias de la oposición

El diputado Kast, luego de haber sostenido una reunión con el director del Servicio Electoral, señaló que no participará de una elección interna de Chile Vamos para definir a un candidato presidencial de la colectividad, destacando que irá directamente a primera vuelta.

“He recibido bastantes invitaciones a ser parte de las primarias de Chile Vamos todas ellas a través, de los medios de comunicación , cosa que yo agradezco y demuestra un interés de los partidos políticos o una preocupación de esta candidatura independiente pero así como se me ha comunicado no voy a ir a una primaria” señaló el ex UDI.

Al mismo tiempo, el abogado afirmó que ya han recolectado 23 mil firmas por lo que ya comenzarán a trabajar para que estas sean validadas.

El diputado por las comunas de Peñalolén y La Reina agregó que la ciudadanía debe conocer las propuestas de cada candidato presidencial, señalando que esto provocaría que las personas participen en las votaciones, disminuyendo las abstenciones en comparación con las últimas elecciones, “Esto va hacer que más gente se interese en la elección presidencial. Que podamos vencer la abstención que ha afectado a nuestro país hace un tiempo, y lo más relevante es que se va reinstalar el concepto de lo correcto en el debate presidencial”, finalizó el candidato.