Pdte. Federación de Estudiantes U. Iberoamericana: "No nos gusta que nos comparen con la Arcis ni la U. del Mar"

En medio de la renuncia del ex rector de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (Unicit), Félix Viveros, junto a otros miembros de la junta directiva de la institución privada, debido a los problemas financieros por una deuda de $1.200 millones, se ha originado la incertidumbre sobre lo que pasará con los cerca de 2.500 estudiantes de la casa de estudios

Sobre el momento actual, el presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Iberoamericana, Diego Espinoza, aseguró a Publimetro que se encuentran tranquilos con las explicaciones que les hado la junta directiva, y que siempre supieron el complejo escenario en que estaban.

“Estamos tranquilos, entendemos lo que ocurrió y siempre la universidad ha sido transparente con nosotros, no es que nos hayamos enterado de golpe, siempre supimos la cantidad de dinero que se debía, y es importante aclarar que no está en quiebra y no es que no sea viable”, señala Diego Espinoza.

Es cierto que debido a la situación financiera de la institución, se han hecho comparaciones con casos como el de la Universidad Arcis y el de la Universidad del Mar, ambas casas de estudio declaradas en quiebra, lo que generó graves problemas para sus alumnos, pero desde los estudiantes piden diferenciar los casos.

“Lo que nos molesta es que nos comparen con la Universidad Arcis y la Universidad del Mar que sí quebraron y sí se cerraron, por eso queremos ser super tajantes porque la situación de la Arcis con La del Mar y la Iberoamericana son completamente diferentes y la comparación es ilógica, sí tenemos deudas pero somos una universidad que se sustenta sola”, aclara el representante de los estudiantes.

“Lo que nos molesta es que nos comparen con la Universidad Arcis y la Universidad del Mar que sí quebraron y sí se cerraron, por eso queremos ser super tajantes porque la situación de la Arcis con La del Mar y la Iberoamericana son completamente diferentes y la comparación es ilógica, sí tenemos deudas pero somos una universidad que se sustenta sola”, aclara el representante de los estudiantes.

Al preguntarle sobre la relación que han mantenido entre los estudiantes y el hasta este lunes rector de la institución, el presidente de la federación es tajante en aclarar que no tuvieron conversaciones previas a la renuncia de Viveros.

“Como estudiantes nos sentimos pasados a llevar por el ex rector, porque en ningún momento nos enfrentó, a mí como representante de los estudiantes nunca me dijo lo que estaba sucediendo, me tuve que enterar por un rumor de unos funcionarios de la universidad”, agrega.

Según Espinoza, luego de una breve conversación con el rector, se reunieron con el presidente de la Junta Directiva de la universidad, Roberto Belmar, con quien han llegado a plantear soluciones que les parecen adecuadas.

“Hoy se están pagando todas las deudas, y eso fue lo que exigimos y ya se está cumpliendo. Hay que dejar claro que no estamos defendiendo a la gerencia de la universidad, sino que a nuestra universidad,mientras le paguen a nuestros docentes y funcione nuestros campos clínicos estamos tranquilos”, argumentó.