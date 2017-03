Contraloría determinó que Myriam Olate pase al sistema de pensiones AFP

La Contraloría General de la República ordenó a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) la desafiliación de Myriam Olate Berríos, ex subdirectora técnica de Gendarmería, y el traspaso de sus fondos a una AFP.

En una resolución emitida este miércoles 8 de marzo, el organismo contralor resolvió que Dipreca debe tomar a la brevedad “todas las medidas que resulten conducentes para dar cabal cumplimiento a lo señalado en el citado dictamen N° 58.769 de 2016, procediendo, en consecuencia, a la desafiliación previsional de la señora Olate Berríos, traspasando las erogaciones recibidas de Gendarmería de Chile de esa ex servidora a la administradora de fondos de pensiones correspondiente”.

El dictamen N° 58.769 de la Contraloría decretó que la pensión de $5.607.000 concedida a Olate superaba el límite de 60 UF, lo que no se ajustaba a Derecho, y que la ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, no cumplía los requisitos para ser imponente de Dipreca.

Además, la Contraloría rebajó su pensión a $1.561.000 y la obligó a devolver al fisco $59 millones en 72 cuotas por los dineros pagados en exceso. La resolución de ayer miércoles lleva la firma del contralor general Jorge Bermúdez.

Debido al fallo de la Contraloría, la pensión de la ex funcionaria de Gendarmería sufriría una nueva rebaja, debido a que sus fondos serán transferidos al sistema AFP, por lo que recibiría una pensión mensual de 420 mil pesos aproximadamente.