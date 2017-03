Diputado DC Walker denunció “presiones” de Interior para rechazar Dominga

“Hubo presiones políticas del Ministerio del Interior, por los antecedentes que hemos podido recoger”, afirmó Walker, representante de algunas comunas de la región, en entrevista con radio Cooperativa.

“Hubo muchos llamados para que algunos seremis cambiaran su postura”, añadió el parlamentario, en referencia a la votación en que los seremis de Desarrollo Social, de Transportes y Telecomunicaciones, de Agricultura, Energía, Salud y el intendente PPD Claudio Ibáñez rechazaron el proyecto.

En tanto, el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental y los seremis de Minería, Obras Públicas y del Medio Ambientes aprobaron la calificación ambiental con condiciones, mientras que los seremis de Vivienda y Urbanismo y de Economía aprobaron sin condiciones. Tras el empate, resolvió el intendente por el rechazo.

“La información que nosotros tenemos es que el intendente habló con algunos seremis que tenían informes favorables de sus carteras para que, finalmente, se abstuvieran o votaran en contra, para que el Consejo de Ministros fuera el órgano que finalmente resolviera el proyecto”, añadió Walker.

“Eso es complicado, porque si hay una cosa que nosotros criticamos de la forma en que el ex presidente Piñera resolvió el proyecto Barrancones fue un ‘telefonazo’, es que eso se alejaba de la institucionalidad ambiental”, indicó el diputado.

Asimismo, aseguró que la postura del Gobierno se vio influenciada por la vinculación del proyecto con el ex Presidente Sebastián Piñera, a través de su family office.

“La sensación que hay hoy día en la Región de Coquimbo, que es una de las regiones con mayor desempleo del país, es que esto se vio muy contaminado políticamente por esta aparición de que el Presidente Piñera, a través de un fondo de inversión el 2010, fue, durante algunos meses, accionista de este proyecto”, concluyó Walker.

Inaceptable las presiones hacia quienes deben votar por proyecto Dominga, incluido ataque incendiario a seremía de medio ambiente #Coquimbo — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) March 9, 2017

Por otro lado, el intendente de la región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, señaló que no hubo ninguna presión ni “orden desde el Gobierno” para que él votara en contra de la construcción del proyecto minero Dominga.

“Aquí no hubo órdenes ni de partido, no hubo órdenes de parlamentarios, no hubo orden de Gobierno, sino que cada servicio público actuó en convicción” enfatizó el intendente regional durante una entrevista con CNN Chile.

Al mismo tiempo, destacó que existían “dudas razonables” sobre el impacto medioambiental del proyecto minero.