El duro emplazamiento de Guillier a la Nueva Mayoría: "Si no hay primarias, no voy a primera vuelta"

El senador independiente Alejandro Guillier condicionó este jueves su postulación presidencial a la existencia de primarias al interior de la Nueva Mayoría.

Al respecto, el parlamentario indicó a Radio La Clave que “siempre existe la fórmula cuando está la voluntad, ahora lo que yo espero es que la Nueva Mayoría vaya a primarias, porque si no hay primarias, ahí sí yo no voy”.

“Eso ya es la muerte de la Nueva Mayoría, entonces para qué estar tonteando. Yo no estoy metido en una cosa de una obsesión personal y no tiene que ver que si las encuestas dicen que sí tendría chance igual o lo mejor sería mejor, porque tú tienes que asegurar gobernabilidad”, afirmó.

El periodista manifestó además que”si no hay una coalición seria que te respalde y que esté dispuesta a renovarse, a ampliarse que es lo que tengo que lograr, que el progresismo en Chile se sea capaz de refundarse, no tiene sentido”.

Por último, consultado sobre un posible escenario que no hayan primarias en el oficialismo, Guillier señaló que “ahí uno tendría que empezar a revisar cómo contribuye a recrear un nuevo escenario político y con nuevas fuerzas y ahí yo recuperaría mi libertad, si ya no existe Nueva Mayoría, para abrir y trabajar abiertamente en nueva opción progresista para Chile (…) Pero no ando con la locura de que tengo que ser yo, porque si no se desmorona el mundo, porque eso no me parece serio”.