Mineduc: solamente ocho alumnos nuevos se han matriculado en la Universidad Arcis

En la sesión de hoy de la Comisión de la Cámara que investiga el caso de la Universidad Arcis, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, entregó los argumentos que maneja para justificar el cierre definitivo de esa casa de estudios superiores.

La titular del Mineduc señaló que este año solo ocho alumnos nuevos se matricularon en el Arcis, a pesar de haberse prologado hasta el mes de marzo dicho proceso en la institución, lo que muestra que no ha tenido el éxito esperado.

A esos matriculados hay que sumar a otros 20 estudiantes del convenio con una institución educacional colombiana, pero que solo se inscribieron y no alcanzaron a pagar el arancel de matrícula.

“Creo que ya no es factible esperar ningún inversor que va a traer la solución a la universidad en este caso, ni los colombianos. De hecho, hay 20 alumnos matriculados, pero que no han pagado la matrícula. No estamos en condiciones de continuar, esa es la verdad de las cosas”, dijo.

Y agregó: “Nos gustaría que no entrara el Síndico de Quiebras, sino entrara el Administrador de Cierre, porque creemos que nos hace un proceso mucho más enfocado hacia lo estudiantil que hacia los acreedores solamente”.

La ministra de Educación aprovecho la oportunidad para defender la labor realizada en la universidad por el Administrador Provisional, Patricio Velasco, precisando que la crisis era muy larga en el tiempo y que la deuda con que recibió la universidad significaba que había poca posibilidad económica de continuar, si es que no se vendían los inmuebles de la institución.

También descartó que sus declaraciones de diciembre pasado, en las que dijo que no era viable la institución, haya perjudicado la matrícula del Arcis en el presente año.

“Puede haber sido un tema apresurado de señalar, pero la verdad es que la motivación del apresuramiento tuvo que ver con que no se matricularan alumnos en una situación que de verdad ya la veíamos (con el administrador) venir muy difícil. Pero si me hubiera quedado callada a lo mejor tendríamos 62 estudiantes que habrían tenido que firmar el acuerdo que si no había un mínimo de estudiantes no se iba a poder abrir la universidad”.

Delpiano dijo que seguirán las reuniones con la comunidad universitaria, fundamentalmente para ver qué ocurre con los alumnos antiguos matriculados, pero ratificó que el cierre del Arcis se producirá en las próximas semanas.