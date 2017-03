¿Pueden predecir las hormigas si tendremos un invierno frío y con mucha lluvia?

Dice la creencia popular que cuando hay muchas hormigas en verano es porque el invierno será lluvioso. Y para muchos, la aparición de forma masiva de estos insectos que se ha registrado en las últimas semanas, es un claro indicador de que así será.

Pero ¿qué tan cierto es esto? Según explica a Publimetro el doctor Joaquín Ipinza, director del Laboratorio de Zoología y Etología de la Universidad Mayor, la presencia de las hormigas durante el verano tiene que ver con las altas temperaturas que han registrado los termómetros.

“Las hormigas dentro de las cadenas ecológicas son insectos recuperadores de energía. Vale decir, se alimentan de cadáveres y debido al aumento de la temperatura, hay una mayor mortandad de pequeños animales, sirviendo éstos de alimentos a estos insectos y de esta manera, permitiendo una explosión demográfica de hormigas en los ambientes naturales”.

En este sentido explica que a veces se observa una mayor presencia al interior de las casas porque “las hormigas son insectos eusociales, vale decir, dentro de las características de sociabilidad ocupan un lugar preponderante en esta evolución social, ya que en ellas existe muy exacerbado el altruismo, y esto conlleva a esta mayor presencia”.

Lo que no quiere decir que se pueda descartar de plano que el comportamiento de los insectos, así como el de los animales, esté relacionado con los cambios de clima. No obstante, precisa que no hay estudios que perdí tan comprobar la teoría popular que vincula a las hormigas con la lluvia.

“En realidad eso es una creencia, pero científicamente no se ha probado que las hormigas predigan el clima. En otras palabras, el mito de que cuando existe una gran población de hormigas en el verano, el invierno será muy frío y lluvioso, tendría que ser estudiado más acuciosamente”.

¿Invierno lluvioso?

Aunque no hay certeza de su vínculo, sí se espera que el país experimente un invierno diferente al registrado el 2016, especialmente después de mayo de este año.

De acuerdo con el análisis de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), compartido por la Dirección Meteorológica de Chile, se espera una retirada del fenómeno de La Niña para dar paso en el quinto mes del año a condiciones neutras del fenómeno El Niño/ Oscilación del Sur (ENOS).

“Para el segundo semestre de 2017 lo más probable es que continúen las condiciones neutras del ENOS, pero la posibilidad de que se forme un episodio de El Niño durante el tercer o el cuarto trimestre de 2017 es significativa, situándose en torno al 35-40%. Existe sólo una mínima posibilidad de que se forme un episodio de La Niña durante 2017”, establece el informe de la OMM.

MÁS LLUVIA QUE 2015-16

