Dólar cierra semana con leve retroceso, quedando en $664

Esta última jornada de la semana el dólar cerró con una caída frente a la moneda nacional, en un día marcado donde el precio del cobre tuvo un repunte, luego de varias sesiones depreciándose en la Bolsa de Valores de Londres.

Por ese motivo, la divisa estadounidense cotizó en puntas de $663,8 comprador y $664,1 vendedor, lo que se ve una baja de $ 1,2 respecto a la sesión anterior.

Sin embargo, gran parte de la semana estuvo marcada por la tendencia alcista del dólar, experimentando un avance de $6.

Frente a este hecho, el Jefe de Análisis xDirect, Renato Campos, comenta que la “jornada negativa para el tipo de cambio local a pesar de las excepcionales cifras de empleo que reportó Wall Street el día de hoy”.

“Las nóminas no agrícolas subieron hasta 235 mil nuevos puestos y la tasa de desempleo cayó hasta 4.7%, dejando en evidencia la buena salud de la primera economía. No obstante, estos datos no fueron suficientes para respaldar los movimientos del billete verde a nivel internacional que pierde 0.45% aun cuando las probabilidades aumentaron hasta 90.8%, lo que apunta a conocer una alza de tasas este próximo miércoles”, agrega el especialista.

Al respecto, Campos hace una proyección sobre lo que se puede esperar de la divisa estadounidense en las próximas jornadas: “Se espera que los próximos días el tipo de cambio presente un tono bajista la primera mitad de la semana, pero condicionado ante un alza de tasas en Estados Unidos que podría brindar un upside en el cruce hasta los $670 pesos por dólar