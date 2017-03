El exclusivo menú de la mega fiesta con la que Leonardo Farkas celebrará sus 50 años

Leonardo Farkas y su esposa Betina Friedman celebrarán este sábado en Boca Ratón en Estados Unidos la fiesta “50+50”, en la que festejarán precisamente el cumpleaños número 50 que cumplirán ambos este 2017.

Y como toda actividad del empresario, el evento es considerado uno de los más esperados del año, por lo que La Segunda dio a conocer detalles de la actividad.

En ese sentido, se indicó que el menú consistirá en una entrada de caviar. Posteriormente, de fondo se servirá una preparación de filete de vacuno, cordero, camarón y guarnición de verduras.

Mientras que posteriormente habrá un carrito con diversos postres para que los casi 300 invitados puedan deleitarse tras la cena.

Pero eso no será lo único, ya que luego se desarrollará la parte central de la jornada: una fiesta bailable en donde tocarán Air Supply, Gipsy Kings, Kool and The Gang, Martha Wash, Earth, Wind and Fire , KC and the Sunshine Band y un tributo de ABBA.

En la celebración, que comenzará a las 20.00 horas y concluirá a las 07:00, participará también Daniel Alcaíno, quien personificará a su personaje principal: Yerko Puchento.