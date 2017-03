Así fue el auge y la caída del mayor contrabandista de oro de América del Sur: un chileno de 21 años

¿Cómo convertirse en un contrabandista de oro? Así se llama un reportaje del Bloomberg Businessweek el cual trata sobre la figura del Harold Vilches: un chileno de 21 años que desde una simple búsqueda en Google se convirtió en el mayor contrabandista de América del Sur.

El joven, quien estudiaba Ingeniería Comercial de la Universidad Mayor de Santiago, había heredado una joyería que manejaba su padre, el cual sufrió un accidente cerebrovascular. Por ese motivo, tenía algunos conocimientos sobre el preciado metal.

Por ese motivo, un día decidió buscar en Google lo siguiente: “Distribuidores de oro en Perú”. De esa acción, llegó al nombre de Rodolfo Soria Cipriano, quien era sindicado por la prensa de dicho país como “uno de los exportadores más prolíficos del país”. Por eso, no lo pensó más y le escribió.

Este simple hecho fue el inicio de un lucrativo negocio personal, llegando a exportar más de 50 millones de dólares en 1.814 kilos de oro sacado de la minería ilegal de América del Sur. Y la cabeza de todo fue él, ya que las investigaciones posteriores en Estados Unidos determinaron que no tenía encima a ningún jefe criminal o grupo delictual.

Primero, le dio oro legal al exportador Gonzalo Farías, quien le enviaba posteriormente a a la empresa Fujairah Gold en Dubai. Ante esto, Vilches los contactó directamente y firmó un contrato para darles casi tres toneladas del metal por doce meses, entre junio de 2014 y 2015.

“Como no tenía dinero para comprar tanto oro, la empresa le dio acceso a una reserva de US$ 5,2 millones”, indica la publicación, por lo que de esta manera empezó a solicitar el oro. El joven chileno pensaba que podría ganar hasta US$ 6 millones con el negocio.