Ministro Fernández: si candidatos presidenciales no van a primarias "la Nueva Mayoría está dejando de existir"

El ministro del Interior, Mario Fernández, afirmó este sábado que si los candidatos presidenciales de los partidos de la Nueva Mayoría no se presentan a competir en una primaria, eso significaría que el conglomerado oficialista “está dejando de existir”.

En entrevista con La Tercera, Fernández expreso: “¿Cómo sería imaginable una vigencia de una coalición política con dos o tres candidatos compitiendo en noviembre? Las elecciones presidenciales expresan en una democracia la divergencia de opiniones y la controversia entre proyectos globales distintos. Por eso es que se dice que la no concurrencia de los candidatos de todos los partidos de la coalición en una primaria significa que esta coalición está dejando de existir”.

En cuanto a la posición al respecto de su partido, la DC, indicó que “hay que distinguir entre la decisión personal y estratégica. Todos los dirigentes demócratacristianos lo han hecho. Han hecho esa distinción. No hay ninguna discusión en la proclamación de Carolina Goic, desde luego, donde sí hay un debate que es abierto y donde hay posiciones distintas, es no sólo si vamos a primera vuelta o primarias, sino en qué condiciones se concurre a las primarias. Varios han señalado esto de primarias sí, pero con condiciones. Lo importante pasa a ser no el ir a primarias sino qué condiciones. Eso quizás será lo que se discuta en la junta de la DC”.

Acerca de una eventual candidatura presidencial de la senadora Goic, quien sería proclamada en la Junta Nacional DC de este sábado, el ministro afirmó que “es sin duda una de las líderes jóvenes del partido con mayor estatura. Desde luego está preparada, ella ha sido diputada y es senadora, destacada senadora, por lo tanto, tiene todos los atributos para ser Presidenta de la República”.