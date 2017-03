Ximena Rincón explicó la verdadera razón de su salida del Ministerio del Trabajo

En medio de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC), la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón, tomó la palabra para aclarar el motivo de su salida del gobierno, el que se había dicho tenia como finalidad una aspiración parlamentaria por la región del Maule.

“Hasta hoy no he dicho porque salí del gobierno, instalándose que lo hice para repostular al Senado por mi querido Maule, no camaradas, lo hice porque no estuve dispuesta a que Hacienda hegemonizara y controlara la agenda previsional, ni menos lo hiciera desvirtuándolo con la complicidad de la Democracia Cristiana, en el sentido de la reforma previsional pendiente, urgente y necesaria”, aclaro tajantemente Rincón.

Además, la ex ministra se refirió al tema de las bajas pensiones previsionales que existen en el país, donde señalo que se deben tomar medidas concretas.

“Las pensiones son insuficientes, debemos abordar este tema, entender que los ahorro de las personas son de la mayor trascendencia y que este es un tema de la seguridad social del país y que por supuesto tiene impacto en la economía. No es no hagamos nada porque afectamos la economía, si no hacemos nada estamos condenados a no crecer como país”, agregó.

Ximena Rincón dejó su cargo en el gobierno en el mes de noviembre, y el rol de ministra de Trabajo fue ocupado por Alejandra Krauss.