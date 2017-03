Nueva Junta Nacional DC definirá si Goic va a primarias o primera vuelta

Una nueva Junta Nacional DC decidirá si la senadora Carolina Goic compite en las primarias de la Nueva Mayoría, el 2 de julio, o si va directamente a la primera vuelta en la elección presidencial del próximo 19 de noviembre.

La junta realizada ayer sábado en el Círculo Español no se pronunció sobre este mecanismo y la definición se postergó para una nueva instancia que se realizaría el 22 de abril. Las preferencias dentro de la DC estarían equiparadas.

De hecho, la ex ministra Mariana Aylwin y el ex subsecretario Clemente Pérez, de la tendencia “Progresismo con Progreso”, presentaron un voto político a favor de la primera vuelta presidencial que fue apoyado por el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, y el senador Ignacio Walker.

Sin embargo, la junta de ayer no se pronunció al respecto y además de oficializar la candidatura presidencial de Goic, también ratificó su “vocación de centro izquierda, que se traduce en la voluntad de conformar una coalición basada en la capacidad que las diferentes fuerzas políticas tengan para coincidir en un programa de gobierno”.

En todo caso, la junta insistió en que la unidad de la centroizquierda se consigue con dos listas parlamentarias, que es una de las condiciones que pone Goic para competir en primarias. La otra es coincidir en un programa de gobierno.

En cuanto a la elección de consejeros, la primera mayoría la consiguió el diputado Fuad Chahin, con 234 votos, seguido por Ximena Rincón y el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz. También fue elegido Gutenberg Martínez, quien aboga para que Goic participe en la primaria de la Nueva Mayoría.