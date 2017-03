Los detalles de la declaración de Mauricio Ortega por brutal ataque a Nabila Rifo

El único imputado por el brutal ataque contra Nabila Rifo, ocurrido en mayo de 2016, Mauricio Ortega, declaró el lunes en el inicio del juicio oral en su contra por los delitos de violación de morada, amenazas no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar, feticidio frustrado y mutilación en carácter reiterada.

Ortega partió su relato contando otra agresión contra la mujer, ocurrida el 5 de junio de 2015, cuando ingresó a la casa de Nabila con un hacha y la amenazó de muerte.

En su relato declaró haber increpado a su ex mujer en una discusión familiar por el cuidado de sus hijos, asegurando que Rifo había actuado de manera negligente.

En la misma línea, el imputado afirmó que su ex pareja lo había agredido verbalmente tras este altercado y detalló que en varias oportunidades había cuestionado a Rifo por su consumo de alcohol. “A Nabila se le pasaban los tragos”, dijo.

En su testimonio, Ortega Ruíz relató también que nunca supo el motivo de su detención. “El fiscal me dijo: cuéntame ¿qué es lo que hiciste de ayer hasta hoy? Y le empiezo a contar todo, me dijo: Pero, tú le pegaste a tu señora anoche”.

“Le dije que no le había pegado, le dije que ella misma me diga, mirándome a los ojos, si yo le he pegado alguna vez. El fiscal mueve su cabeza y dijo: eso no va a ser posible, el fiscal nunca me contó que le habían sacado los ojos”, comentó el imputado.