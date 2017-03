​Viento huracanado obliga a suspender competencia de ciclismo en Sudáfrica

Se ríen, porque ya no hay nada que hacer. Este viento huracanado -de más de ochenta kilómetros por hora- ha acabado con las ganas de completar el campeonato de ciclismo Ciudad del Cabo, Sudáfrica. No es que fuera difícil pedalear, es que era casi imposible mantenerse en pie. Las bicicletas se les escapaban de las manos. Tampoco han aguantado las vallas, ni los baños portátiles. Visto lo visto, la organización del evento ha cancelado el campeonato. Es la primera vez que pasa en los cuarenta años de vida de esta carrera cien kilómetros. Explican que no habían previsto que los vientos fueran tan intensos. Pero que también suspenden el evento por los riesgos de un incendio que hay próximo a la ruta, y por las protestas de las últimas horas en las calles. Nunca había sido tan complicado subirse a una bicicleta. Video: Reuters.