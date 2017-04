Chile Vamos emplaza a vocera Narváez: "Lo que nos parece destemplado es la falta de autocrítica del Gobierno"

El presidente de RN, Cristián Monckeberg, salió al paso de las críticas del Gobierno tras la entrevista que concedió el ex Presidente Sebastián Piñera al diario El País de España. Cabe recordar que en la oportunidad, el actual precandidato presidencial de Chile Vamos, cuestionó las reformas de la Presidenta Michelle Bachelet.

Las críticas en el periódico no cayeron bien en el Ejecutivo, lo que generó una inmediata respuesta por parte de la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, quien aseguró que los dichos del mandatario eran “destemplados”. “Ese tipo de críticas destempladas que no reflejan lo que es la vivencia y la experiencia de nuestro país cotidianamente. No podemos compartirlas y yo creo que la mayoría de los chilenos no están de acuerdo”, refirió la vocera durante esta mañana en La Moneda.

Desde Chile Vamos, en tanto, la respuesta no se hizo esperar. “Yo no se por qué hoy día la vocera y el Gobierno se declaran sorprendidos por las declaraciones del ex Presidente Piñera e incluso la califican de destemplado. Lo que está diciendo Sebastián Piñera es la verdad del porte de una catedral”, dijo Monckeberg. “¿O no han visto las encuestas? Más del 80% de los chilenos rechaza a este Gobierno, más el 80% de los chilenos, y me atrevo a decir más porcentaje que aquel, quiere que las cosas cambien”, explicó el timotel de RN.

Monckeberg aseguró que “lo que nos parece destemplado es la falta de autocrítica del Gobierno, porque un Gobierno que se cae a pedazos, que tiene un 80% de rechazo, un Gobierno que tiene paralizado al país, donde la inversión se ha caído, la cesantía ha aumentado, la conflictividad ha también aumentado, la verdad es que no reconocerlo, eso es destemplado”.