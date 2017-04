Gobierno responde a críticas de Piñera: son “destempladas” y "contrastan con la realidad”

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, salió este sábado a responder las críticas que ex Presidente Sebastián Piñera realizó en una entrevista con el diario español El País, donde afirmó que “Chile perdió el rumbo con Bachelet”.

Sobre las palabras de Piñera, Narváez manifestó que “ese tipo de críticas destempladas que no reflejan lo que es la vivencia y la experiencia de nuestro país cotidianamente no podemos compartirlas y yo creo que la mayoría de los chilenos no están de acuerdo”.

La secretaria de Estado agregó que las palabras del ex Mandatario y actual pre candidato “contrastan con la realidad de todos los días que viven los chilenos”.

Narváez se refirió además a las declaraciones que Alejandro Guillier realizó al mismo medio el día viernes, asegurando que “por supuesto, no compartimos sus juicios. Los chilenos y las chilenas queremos tener una mirada positiva del país, no una mirada catastrófica”.