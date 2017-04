Piñera y sus definiciones para recuperar la presidencia: “Chile perdió el rumbo con Bachelet”

“Chile perdió el rumbo con Bachelet”, con esa frase el diario español El País, tituló la entrevista al ex Presidente Sebastián Piñera, en la que abordó su regreso a la carrera presidencial y repasó sus críticas al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

En la entrevista, en la que el medio caracteriza a Piñera como el “favorito para ganar las elecciones de noviembre”, el ex Presidente afirma que esta nueva candidatura busca llevar a Chile nuevamente hacia el camino al desarrollo.

“En los últimos tiempos siento que Chile perdió el rumbo, está recorriendo un camino equivocado que está generando mucha frustración. Los resultados de este Gobierno han sido muy malos. El país necesita urgentemente corregir errores y enmendar el rumbo”, sentencia Piñera.

Aunque reconoce que aceptar una nueva carrera presidencia no fue una decisión simple. “Yo aparezco como la persona con el mayor apoyo ciudadano y con las mayores posibilidades de ganar. Sentí que era mi deber asumir este liderazgo. No fue una decisión fácil porque la política se está haciendo cada día más ingrata, más tóxica. Me costó mucho”.

El rival

Piñera analiza además en el artículo a su más cercano rival en las próximas elecciones el senador Alejandro Guillier, planteando que pese a que es un nuevo rostro, representa a la Nueva Mayoría. “Cuando uno no tiene trayectoria siempre busca presentarse como algo nuevo. Todos los candidatos de la Nueva Mayoría han apoyado sus reformas, han sido parte de este descalabro”.

“Yo conozco a Alejandro Guillier, nos tocó trabajar juntos en alguna época, le tengo respeto igual como le tengo respeto al ex presidente Lagos, que declinó su candidatura, pero en esta elección presidencial la Nueva Mayoría significa más de lo mismo o peor de lo mismo”.