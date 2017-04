¿Para que sirve el botón rojo que está en el escritorio de Donald Trump en la Casa Blanca?

El presidente de Estados Unidos Donald Trump va a cumplir 100 días al mando de Estados Unidos, en los que ha hecho noticias por diversos temas, que van desde su deseo de construir un gigantesco muro que los separe de México, hasta los constantes mensajes con dirección a Corea del Norte.

Todas estas temáticas han sido abordadas por el magnate desde la Casa Blanca, la cual esconde un misterioso secreto que fue dado a conocer por un artículo de la Asociated Press: ¿Para que sirve el botón rojo que tiene en su escritorio?

Las hipótesis pueden ser muchas: para activar algún ataque o armamento nuclear, para comunicarse con el alto mando del Ejército o para poder conversar directamente con Melania, su esposa y primera dama de la nación.

Sin embargo, la respuesta es más simple y curiosa a la vez: es para que el mayordomo le lleve una Coca Cola a su despacho.

“Siendo un hombre acostumbrado a la riqueza y su encanto, Trump pronto se ha adaptado a la vida en la Mansión Ejecutiva, donde a menudo entretiene a las visitas con trivialidades sobre la decoración histórica”, señala la publicación.

En ese sentido, se destaca que dicho objeto es una de las excentricidades con las que el millonario deleita a sus visitas. “Al presionar un botón rojo colocado en el escritorio Resolute, que los presidentes han utilizado durante décadas, un mayordomo de la Casa Blanca pronto llega con una Coca Cola para el presidente”, afirma el artículo.

Cabe mencionar que Trump es fanático de la popular bebida, con la cual ya fue fotografiado en su oficina, tomando el popular bebestible con hielo en un vaso.

something you never saw during previous administration, soda on the Resolute desk pic.twitter.com/U7hZPbmWKE

— Kate Bennett (@KateBennett_DC) 28 de enero de 2017