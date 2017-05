Un juvenil Donald Trump participó en la serie “El príncipe del rap”

Hace 23 años, el mediático presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una aparición en la popular serie de los 90ª “El príncipe del rap”. En este capítulo, Trump aparece frente a la familia Banks para comprarles la casa, en un papel donde hace de sí mismo.

El mayordomo lo presenta como toda una celebridad, y los personajes lo reciben como tal. Pero esta no es su única aparición en el cine y la televisión, también participó en la película “Mi pobre angelito”; “Sex and the City”; “The Nanny”; “Zoolander”; “WWE”; “La pandilla: los pequeños traviesos” y en el programa “El aprendiz” donde el millonario buscaba emprendedores para sus empresas.

Revisa aquí el momento completo: