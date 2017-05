Guede: "Todos quisieran estar en nuestra posición, vamos a ir por el campeonato"

Terminado el encuentro se vio a un Pablo Guede tranquilo y con ganas de mejorar, pese al amargo empate conseguido frente a Palestino en el estadio Monumental 0-0. El técnico de los albos valoro el punto obtenido e indicó que buscarán ser campeones.

“Creo que intentamos atacar por todos lados, pero no lo logramos. Queríamos ganar hoy. Igual seguimos líderes, estoy feliz con el desempeño de los jugadores. Arriesgamos todo el encuentro. No hay que reprochar nada a los futbolistas y esa es mi tranquilidad. Se nota que quieren ser campeones”, dijo Guede en conferencia de prensa.

En cuanto a las opciones que fallaron durante el encuentro, el argentino explicó que “cuando no quiere entrar, no se puede. Vamos a seguir trabajando. Estamos en una posición privilegiada. Si ganamos los tres partidos, somos campeones”.

Pero no se quedó ahí y comentó la polémica causada tras las actuaciones de Paulo Garcés en el Torneo de Clausura. “El lunes en la mañana tenía la decisión tomada de que Paulo no era titular. Le avisé y tomó bien la decisión. Estoy muy conforme con lo mostrado por Salazar. Seguramente seguirá atajando. No tengo porque quitarlo del arco” dijo Guede sobre la inclusión de Salazar en el pórtico albo.

En cuanto al tema del espionaje que acusó Palestino sobre Colo Colo, Pablo Guede explicó que “carece de importancia lo que se dijo durante la semana sobre la acusación de espionaje de Palestino. Ya tuvieron su día de gloria y ya está. Ya lo tuvieron y no voy a darles más prensa”, explicó enojado el técnico colocolino.

Sobre la salida de Esteban Paredes cuando restaban 10 minutos de juego, Guede calmó a la fanaticada alba e indicó que “el Tanque me pidió salir, por eso lo cambié”.

Antes de retirarse, Pablo Guede explicó sobre el encuentro frente a Palestino que “merecíamos ganar. Si metíamos el penal todo cambiaba. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para marcar y no se dio. Estoy orgulloso del desempeño de los jugadores. Ahora dependemos de nosotros. Todos quisieran estar en nuestra posición y eso es una realidad. Vamos a ir por el campeonato”, cerró el técnico de Colo Colo y se retiró hacia el camarín.