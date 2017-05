Interpelación a ministra Krauss: UDI exige medidas para creación de empleos

A las 16:40 horas de este miércoles comenzó la interpelación la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, por parte del diputado Ernesto Silva (UDI), quien en todo momento le ha exigido respuestas y medidas concretas del Gobierno para los siguientes meses en materia de creación de empleo.

El parlamentario partió diciendo que no es responsabilidad de la ministra Krauss lo que ha sucedido hasta ahora, pero sí “lo que pueda suceder en los próximos 10 meses que restan de Gobierno” y ante esto le consultó “¿cuántos trabajos se van a concretar en el Gobierno de la Nueva Mayoría?”.

“Diputado, mi trabajo no es hacer ejercicio de adivinanza, usted bien sabe que no es eso, somos serios, sabe a ciencia cierta lo que significa para el Ministerio del Trabajo y todos sus elementos fortalecidos”, responde la ministra Krauss.

Silva le pidió que se comprometa con una cifra de creación de empleo bajo su mandato, a lo que Krauss indicó que “yo sería cauta porque tenemos responsabilidad usted y yo respecto de aquellos empresarios y trabajadores de seguir apostando por este país”.

“Diputado, pido respeto y no adjetivemos, no adjetivemos de maneras inadecuadas, le pido lo mismo, le contesté. Usted sabe que la naturaleza jurídica de una interpelación dice relación con rendición de cuentas, de informarle lo que hemos realizado y lo que he realizado yo desde el 18 de noviembre recién pasado. Le quiero decir, el compromiso a través de los instrumentos que el Ministerio del Trabajo tiene, el programa Sence ha aprobado 105 mil hombres y mujeres jóvenes, personas con discapacidad”, agregó la ministra.

Asimismo, la secretaria de Estado enfatizó que para el Ejecutivo “no basta la generación de empleo, queremos empleos de calidad y que le entreguen dignidad y reconozcan derechos a los trabajadores”.

“Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet hemos aprobado 29 proyectos de ley que relacionados a los trabajadores y todos apuestan a la dignidad de ellos: multirut, derechos para los padres de alimentar a sus hijos, aporte familiar permanente, haber regulado el estatuto de las trabajadoras de casa particular, se reguló que los trabajadores portuarios puedan tener derecho a colación”, dice acentuando que se ha avanzado en mejorar la calidad y tipo de trabajos”, añadió.

El parlamentario UDI dice que “no hay mayor dignidad que tener trabajo” y le insistió en que responda “¿qué va a hacer para dar más trabajos en los diez meses que le quedan?” y ¿cuántos trabajos van a crear para jóvenes en lo que queda del Gobierno?”.

“Tenemos otra diferencia, tiene que ver con la dignidad de la persona humana, nosotros no queremos que esos jóvenes estén trabajando, queremos que esos jóvenes tengan que estudiar”, manifestó la ministra.

Ante esto, el diputado Silva afirmó que “ha quedado claro que el gobierno no cumplió ni va a cumplir con la promesa de crear 600 mil empleos”.

“Este gobierno y el ministerio del Trabajo tiene políticas de fortalecimiento del empleo, hemos fortalecido muchísimo más porque lo recibimos el 2014 y no solo mantuvimos el bono trabajo de mujer, también el subsidio al empleo joven que incrementamos, generamos el programa de capacitación más grande de la historia de nuestro país, además tenemos los pro empleo que hemos querido acotar, y tenemos la bolsa nacional de empleo que ha sido fortalecida permitiendo que se junte la oferta con la demanda”, apuntó titular del Trabajo.