Rafael Garay depositó 500 mil pesos para “reparar el mal causado” por estafa

El ex prófugo de la justicia chilena, Rafael Garay depositó 500 mil pesos en la cuenta del tribunal para “reparar el mal causado”, a las vícitimas de la presunta estafa piramidal por la que se encuentra en prisión preventiva en el centro penitenciario Capitán Yáber.

La transacción efectuada por el ingeniero comercial se realizó el día 4 de mayo de 2017, mismo día en que prestó declaración por el delito de fraude a 36 personas por 1.800 millones de pesos y por el que fue formalizado por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

Aquel día, mientras era interrogado por el fiscal de la causa, José Morales, informó que sólo le quedan $500.000 y que el resto del dinero lo gastó en Europa o lo perdió en inversiones que no resultaron en mercados asiáticos.

La cifra le podría convertirse en un atenuante para la pena que podría sufrir Garay a raíz del delito que se le imputa, a ello se le podría sumar su irreprochable conducta anterior, luego que la defensa del ex catedrático, encabezada por el abogado Reynerio García de la Pastora lograra en tribunales borrar del Registro Civil los antecedentes penales de Garay.

La ex figura televisiva estuvo involucrado en un accidente del tránsito en diciembre de 2007y por la cual sufrió una sentencia de 200 días de pena remitida .

Además, como atenuante el tribunal podría considerar la colaboración con la investigación que ha realizado el autodenominado economista.

Garay, mediante su compañía Think & Co, habría protagonizado una estafa piramidal en que ofrecía a sus potenciales clientes una rentabilidad anual del 18% que supuestamente era invertido en instrumentos financieros, hecho que la investigación determinó no era así.

En septiembre de 2016, Garay huyó del país hasta Rumania, lugar en que fue extraditado a nuestro país el día 16 de marzo de este año.